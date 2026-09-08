Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama: hora y dónde ver al ‘león’ en la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama será uno de los partidos más importantes de este 8 de septiembre en la Copa Sudamericana. El equipo capitalino ha llegado a cuartos de final de este torneo, tras eliminar a River Plate.

La emoción por el camino del ‘león’ de este torneo, con el sueño de poder volver a levantar el icónico trofeo que ya logró conquistar en 2015.

Este partido, sin lugar a dudas, presentará una cantidad enorme de emociones en la cancha, por parte de equipos que buscarán llevarse la ventaja de esta eliminatoria desde el encuentro de ida.

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En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este partido, aquí les contamos hora y dónde verlo EN VIVO este 8 de septiembre.

El camino del ‘león’

Independiente Santa Fe ha logrado brillar de gran forma en la Copa Sudamericana 2026. El equipo capitalino se ha enfrentado a varios equipos de peso en este torneo, luego de haber caído en la Copa Libertadores.

Santa Fe ya se ha enfrentado a Caracas, uno de los grandes de Venezuela y River Plate, otro gigante de Argentina. Ahora en el camino se medirá a un histórico de Brasil.

El capitalino se medirá al Vasco Da Gama de Brasil, con la ambición de tomar ventaja hacia las semifinales de la Copa Sudamericana.

El ‘león’ sueña con convertirse en uno de los 4 mejores de este torneo, aunque, para ello deberá buscar imponerse de manera notable al equipo brasileño.

Vasco Da Gama se impuso a Olimpia en los octavos de final de este torneo con un global de 1-4, por lo que también es uno de los clubes más fuertes de esta competencia.

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Esta emocionante eliminatoria comenzará hoy, mientras que el choque de vuelta será el próximo 15 de septiembre.

Hora y dónde ver Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama EN VIVO

En caso de que quiera disfrutar del Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama, este partido será este 8 de septiembre a partir de las 5:00 p.m. de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro puede verse a través de la señal oficial de DirecTV Sports. Además, también puede seguirlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.