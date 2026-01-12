Tres trucos para liberar la memoria de su celular y mejorar su rendimiento; quedará como nuevo
Estos son los mejores trucos para poder mejorar el rendimiento de su celular y liberar un poco de memoria de forma fácil.
Estos son los mejores trucos para poder mejorar el rendimiento de su celular y liberar un poco de memoria de forma fácil.
Cientos de personas en todo el mundo hacen uso de su celular todos los días, por lo que procuran cuidarlo para mejorar su rendimiento y aumentar su vida útil con mayor almacenamiento. Pero esto no es nada fácil, teniendo en cuenta que algunos dispositivos tienen muy poca memoria, al punto que pueden ir perdiendo el rendimiento poco a poco con el paso de los días.
En esta oportunidad, le presentamos una serie de trucos que podrían ayudarlo a que la memoria de su dispositivo funcione mucho mejor. Además, le ayudará a despejar la memoria, sin que tenga que eliminar todos los archivos que usted considera importantes.
Leer más: iPhone 6 Plus y más celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde el 2026
Seguir leyendo: Así podrá jugar FIFA en Netflix y vivir la emoción del Mundial 2026; sin consola y desde el celular
Estos son solo algunos trucos que cualquier persona podría hacer en su dispositivo móvil para mejorar el rendimiento. Pero en caso de que ninguno de estos funcione, es mejor preguntar a un experto, que pueda ayudarlo con todos los problemas en su celular.