Lista de celulares en los que Netflix dejará de funcionar desde noviembre ¿Está el suyo?

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares y utilizadas del mundo. Con millones de suscriptores activos en todo el planeta, el servicio se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan comodidad y variedad a la hora de ver televisión.

Parte del éxito de Netflix radica en su accesibilidad. La aplicación está disponible en casi todos los dispositivos modernos, como televisores inteligentes, computadores, tabletas y, sobre todo, celulares.

Esta última opción es una de las más utilizadas, ya que permite disfrutar del contenido en cualquier momento y lugar, sin depender de una pantalla grande. Basta con tener conexión a internet para ver una película en el transporte público, un capítulo durante la hora del almuerzo o un documental antes de dormir.

Sin embargo, esta flexibilidad se verá afectada para algunos usuarios. La compañía anunció que, a partir de noviembre de 2025, ciertos modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix.

Celulares que dejarán de ser compatibles con Netflix

Debido a la implementación de nuevas funciones y mejoras en la plataforma, algunos dispositivos antiguos no podrán ejecutar correctamente la aplicación. En su mayoría, se trata de modelos lanzados entre 2011 y 2014, los cuales han dejado de recibir soporte por parte de sus fabricantes.

La incompatibilidad se debe principalmente a la imposibilidad de estos dispositivos para actualizarse a versiones recientes de los sistemas operativos Android e iOS.

Aquí el listado de los celulares que dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix a partir de noviembre de 2025.