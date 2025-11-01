WhatsApp le dice adiós a estos celulares desde noviembre; revise si está el suyo

WhatsApp continúa realizando mejoras para ofrecer nuevas funciones y mayor seguridad a sus usuarios. Cada cierto tiempo, la plataforma introduce actualizaciones que mejoran la experiencia de uso, pero que también requieren dispositivos más modernos y con mejor rendimiento.

Estas actualizaciones permiten disfrutar de herramientas como videollamadas de alta calidad, stickers animados, mensajes temporales o funciones basadas en inteligencia artificial.

Sin embargo, algunos equipos antiguos ya no cuentan con la capacidad técnica necesaria para soportar las últimas actualizaciones de WhatsApp, por lo que dejan de ser compatibles con la aplicación.

A partir del 1 de noviembre de 2025, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, retirará el soporte técnico y operativo para una serie de modelos de teléfonos que no cumplen con los requisitos mínimos. Esto significa que, en esos dispositivos, la aplicación dejará de funcionar correctamente o no podrá instalarse.

Celulares que no tendrán WhatsApp desde noviembre

Aunque estas innovaciones buscan mantener a WhatsApp como una herramienta moderna y funcional, también significan que los dispositivos con sistemas operativos antiguos o hardware limitado no serán compatibles con las nuevas versiones de la aplicación.

Desde este 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles de marcas como Huawei, Apple, LG y Samsung.

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate 2

HTC

One M8

Apple