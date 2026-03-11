Revelan qué pasa con Falcao y cuánto tiempo estará fuera; preocupación en Millonarios

Millonarios logró una victoria clave el pasado lunes 9 de marzo al imponerse 2-0 sobre Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, sumando tres puntos importantes en la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026. Los goles del embajador fueron obra de Rodrigo Contreras y Beckham David Castro, desatando la alegría de la afición azul que volvió a llenar el coloso bogotano.

El técnico argentino Fabián Bustos destacó el rendimiento del equipo, pero también lamentó que el marcador no reflejara del todo la superioridad mostrada en la segunda mitad: “Por lo que se hizo en el segundo tiempo sí debimos marcar más goles, pero en la primera parte el rival nos complicó. Ellos tienen un entrenador de experiencia e incluso nos tuvieron la pelota en momentos importantes”.

Le puede interesar: Así fue el golazo de Rodrigo Contreras en Nacional vs Millonarios por Sudamericana 2026

A pesar del triunfo, la noticia que generó más atención fue la ausencia de Radamel Falcao García. El delantero, recientemente recuperado de una lesión muscular, volvió a quedar fuera de convocatoria, luego de haber estado en el banco contra Atlético Nacional en la Copa Sudamericana. Bustos explicó que la decisión responde a motivos de salud:

“A Falcao García lo necesitamos y, si estuviera bien, seguramente estaría. Tanto él, como Rodrigo salieron lesionados contra Llaneros e hicieron un esfuerzo enorme para poder estar el miércoles pasado. Con ese profesionalismo que tiene Falcao, se esforzó mucho y se resintió un poco, pero no es una lesión”.

Necesita saber: Esta es la millonada que recibirá el ganador de Atlético Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana

¿Cuándo volverá a jugar Falcao con Millonarios en la Liga BetPlay 2026 -1?

El entrenador aclaró que la molestia de Falcao no representa un riesgo grave y estimó su regreso en el corto plazo: “Seguramente estará seis o siete días por fuera y lo tendremos de vuelta. Hay unas imágenes y se muestra que tuvo una pequeña distensión, pero no donde tuvo la lesión anterior”. Además, agregó: “No es una lesión grande ni algo complicado. Seguro entre 6 y 10 días más estará afuera. Apenas esté, sumará con los chicos. Fue una decisión con él porque lo llevamos a Medellín y sabía que no iba a entrar, pero quería apoyar. Es uno de esos líderes que siempre quieren sumar desde donde les toque”.

Con esto, Falcao se perderá los próximos compromisos de Liga, entre ellos el duelo frente a Boyacá Chicó en Tunja y el enfrentamiento ante Atlético Nacional en Bogotá. Mientras tanto, Millonarios continúa escalando posiciones y se acerca a los ocho mejores de la tabla, consolidando su presencia en la zona alta del torneo colombiano.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



El Profe Bustos sobre Falcao:



"Lo llevamos a Medellín, pero él sabía que no iba a entrar"



"Tiene una pequeña distensión"



"Estará fuera entre 7 a 10 días" pic.twitter.com/yaoXMovEUA — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) March 10, 2026

No se pierda: La histórica marca que rompe Radamel Falcao en Millonarios: supera a todo el fútbol colombiano