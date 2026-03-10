Hoy es el día de Mario Bros, ¿Por qué? El curioso origen del Mar10 y cómo celebrarlo

Hoy es uno de los días más importantes del año para los fanáticos de Mario Bros. Este icónico videojuego ha marcado a varios generaciones de ‘gamers’, incluidos niños, jóvenes y por supuesto adultos, quienes aman esta saga.

Si usted es uno de ellos, les contamos que este 10 de marzo es una oportunidad imperdible para celebrar y demostrar su fanatismo por este videojuego.

Más noticias: Revelan el precio de salida que tendría Grand Theft Auto VI en PC y consolas: ¿Muy caro?

No obstante, si no conoce el origen de esta festividad llamada ‘Mar10’, aquí les contamos su origen, e incluso, como puede celebrarla por todo lo alto.

¿Qué es el Mar10? El origen del día de Mario Bros

Indudablemene, uno de los primeros videojuegos que lograron convertirse en éxito a nivel internacional es Mario Bros. Esta saga perteneciente al universo de Nintendo ha marcado tendencia.

Desde sus inicios hace varias décadas, el fontanero italiano ha enamorado a miles, lo que le ha permitido lanzar una cantidad enorme de videojuegos que hacen parte de la industria.

A partir del éxito de estos títulos, la cantidad de fanáticos de Mario Bros se ha multiplicado alrededor del mundo, por lo que miles de amantes de esta saga la apoyan de forma incondicional.

Si usted es uno de ellos, este 10 de marzo es una ocasión especial e imperdible para celebrar su fanatismo. Esto se debe a que se conmemora el día de Mario Bros.

Más noticias: Orden cronológico para jugar la saga ‘Resident Evil’: tardaría entre 130 y 160 horas, aproximadamente

Justamente el origen de esta fecha tan especial, es el hecho de que si se une ‘Mar’ de marzo, con el 10 del número de la fecha, se puede formar la palabra Mario.

Esta celebración se ha adoptado en todo el mundo del ‘gaming’, por lo que cada vez más fanáticos de Mario Bros la destacan de manera anual.

¿Cómo celebrarlo?

En caso de que usted se considere un auténtico fanático de Mario Bros, y desee demostrar este fanatismo, existen varias maneras de festejar este día.

Esta festividad es bastante libre en su celebración, por lo que una gran manera es, por supuesto, jugar a los videojuegos de esta saga, o ver su película.

Sin embargo, gracias al ‘Mar10 Day’, les contamos que también puede encontrar ofertas imperdibles en las tiendas de Nintendo Switch, para festejar a este icónico personaje brillante para el mundo de los videojuegos.