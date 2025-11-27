5 tips con su teléfono celular para evitar robos: el último es conocido por muy pocos usuarios

El teléfono celular es uno de los dispositivos tecnológicos más importantes de la vida cotidiana del ser humano. Estos elementos permiten disfrutar de una gran cantidad de facilidades a partir de aplicaciones y servicios.

Particularmente, dentro de este dispositivo se guardan varios aspectos, como por ejemplo, datos personas o información sensible que en caso de robo podrían causar grandes problemas para el propietario.

Por ello, aquí les tenemos 5 tips con los cuales puede evitar robos en su teléfono celular de manera sencilla.

¿Cómo evitar robos tecnológicos con su teléfono celular?

Para nadie es un secreto que en los teléfonos celulares se guarda una gran cantidad de datos e información. Muchos de ellos son de fácil acceso para el usuario, pero, también lo son para hackers o atacantes cibernéticos.

A partir de brechas de datos o fallos de seguridad por parte de los usuarios, estos expertos pueden acceder a esta información sensible hasta causar grandes problemas.

Claramente, el crecimiento de la tecnología ha hecho que esta sea una preocupación constante para los amantes de los teléfonos celulares.

Sin embargo, hay algunos consejos con los cuales puede evitar que estos robos se produzcan para así salvaguardar sus datos.

En este tipo de casos es clave mantener al día los parches de seguridad de Android o su sistema operativo, aunque aquí les cdejamos con claridad los 5 puntos de estos trucos:

1- Evitar usar contraseñas fáciles de adivinar o excesivamente repetitivas en varias plataformas.

2- Mantener su teléfono celular actualizado tanto en sistema operativo como en aplicaciones.

3- Descargar aplicaciones desde fuentes confiables (Play Store, App Store y más)

4- Activar autenticación de dos factores en sus redes y demás plataformas.

5- No conectarse a redes Wi-Fi públicas, especialmente en lugares muy concurridos como cafeterias, aeropuertos y más.

Este último es poco conocido por los usuarios, ya que aunque permiten Wi-Fi gratis también causan acceso a sus datos por parte de hackers, además de dar facilidad a brechas de datos en estas redes que pueden estar infectadas.

Lo cierto es que la seguridad tecnológica es uno de los elementos de mayor importancia en la actualidad, por lo que es clave estar atento a estos aspectos para cuidar sus datos y su teléfono celular.