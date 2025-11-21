El sencillo truco con el que puede alargar la vida util de su teléfono celular: es un elemento vital

El teléfono celular es uno de los elementos más claves en el día a día del ser humano. Gracias a los avances de la tecnología, miles de personas utilizan su dispositivo para cumplir con tareas laborales y más.

Un buen celular puede garantizar grandes comodidades para los seres humanos en su vida cotidiana. Sin embargo, también es importante cuidarlo para así alargar su duración.

Por ello, aquí les contamos un sencillo truco con el que puede alargar la vida util de su teléfono celular de manera clave.

Así puede alargar la vida útil de su teléfono celular

Comprar un teléfono celular es una de las inversiones más importantes para el ser humano en su día a día. Un buen dispositivo le permitirá mantenerse al día.

Aun así, tan importante como la elección del dispositivo, lo es el cuidado del mismo. Es normal que cada dispositivo tenga su vida útil, la cual presentará fallas una vez llegue a su fin.

Sin embargo, un buen cuidado de su teléfono celular le puede permitir gozar de su teléfono celular por un largo tiempo, y así obtener las facilidades tecnológicas que este le ofrecerá.

De hecho, hay un truco clave para alargar la vida útil de su dispositivo y está relacionado a la batería. Un cuidado de este componente de su celular le asegura poder contar con una larga duración para el mismo.

Actualmente existen varios ajustes que le pueden permitir cuidar la vida útil de su batería. No obstante, hay uno en particular que puede ser considerado como un truco clave para así preservar la protección y la salud de su teléfono, al igual que de cada uno de sus componentes.

Esto se trata de mantener el nivel de su batería entre 20 y 80 por ciento, ya que esto evitará exceso de calor en su teléfono celular, lo que desgaste este componente, y más elementos de su dispositivo.

Algunos dispositivos ya traen este ajuste entre sus opciones, como es el caso de Samsung. Sin embargo, también podrá hacerlo de manera manual al cargarlo.

Sin lugar a dudas, este truco le permitirá disfrutar de buena manera de su dispositivo, y así evitar que este sufre averías en su tiempo común de uso.