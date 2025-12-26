iPhone 6 Plus y más celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde el 2026

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas a nivel mundial. Millones de personas la utilizan a diario para enviar mensajes, realizar llamadas, compartir fotos, videos y mantenerse en contacto tanto en el ámbito personal como laboral. Su popularidad se debe, en gran parte, a que es una plataforma sencilla, gratuita y disponible en la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Para brindarle un servicio cada vez más completo a sus usuarios, WhatsApp suele actualizarse de forma frecuente. En cada nueva versión, la aplicación incorpora funciones, herramientas de seguridad y mejoras en el rendimiento. Sin embargo, estas actualizaciones también exigen mayores capacidades técnicas, lo que hace que algunos dispositivos más antiguos ya no puedan soportar correctamente la aplicación.

Como resultado, cada cierto tiempo WhatsApp deja de ser compatible con modelos de celulares que no cumplen con los requisitos mínimos de software. A partir de 2026, varios teléfonos dejarán de funcionar con la app, lo que obligará a sus usuarios a cambiar de dispositivo si desean seguir utilizando el servicio.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

El funcionamiento de WhatsApp depende directamente del sistema operativo del teléfono. Según la información oficial de la plataforma, actualmente solo es compatible con dispositivos Android que tengan versión 5.0 o superior, y con iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones más recientes.

Los celulares que no pueden actualizarse a estas versiones quedan sin soporte. Esto se debe a que WhatsApp prioriza la seguridad, la estabilidad y el correcto funcionamiento de la aplicación. Los sistemas operativos antiguos ya no reciben parches de seguridad ni tienen la capacidad técnica para ejecutar las nuevas funciones de la app.

Con base en estos criterios, y teniendo en cuenta los modelos que ya no pueden actualizar su software, estos son algunos de los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde 2026:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

WhatsApp recomienda a los usuarios verificar la versión del sistema operativo de su celular y, si es posible, actualizarlo. En caso contrario, será necesario cambiar de dispositivo para seguir usando la aplicación a partir de 2026.