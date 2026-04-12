Tres canciones que marcaron el paso de Dave Mustaine por Metallica; fue el protagonista

Sin duda, Metallica es una de las bandas de rock-metal más populares de todos los tiempos, pues aun en la actualidad se siguen posicionando como las más escuchadas. Lo que pocos saben es toda la historia que hay detrás de esta agrupación, quienes lograron posicionarse en el pasado por el talento de un gran artista, como lo fue Dave Mustaine, quien poco tiempo después abandonó el grupo para volver a empezar de cero.

Se trata de Dave Mustaine, quien en el 2026 cumple 43 años desde que abandonó a Metallica por diferentes desacuerdos y enfrentamientos con varios de los integrantes de la banda. Aunque para muchos este fue un drástico cambio para su carrera, otros le dan gracias a este hecho, pues esto llevó a la formación de la agrupación Megadeth, una de las más grandes del heavy metal.

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Ahora, el legado de Dave Mustaine no solo está en su nueva agrupación, sino que con todo lo que hizo con su primera banda, logró posicionar varias canciones. De hecho, hay muchas en donde él es el autor, haciendo que muchos conocieran sus canciones, pese a que ya no estuviera en la banda.

Las canciones que Dave Mustaine hizo en Metallica y fueron un éxito

The Four Horsemen: Para muchos, esta es una de las canciones más exitosas de la banda, pese a que fue una de las primeras que salió a la luz. Dicen que el primer título sería ‘The Mechanix’, que marcaría la salida del cantante del grupo; por eso, tiempo después fue remasterizada y se le dio un nuevo nombre, así que hay dos versiones que son de las más escuchadas por los seguidores de cada agrupación.

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Metal Militia: Cuando los fans escuchan esta canción, rápidamente se dan cuenta de que se trata de un éxito de Dave Mustaine durante sus primeros pasos por Metallica, en donde la agresividad de los sonidos, la velocidad y la agresividad eran los verdaderos protagonistas en cada nota. El artista no solo estuvo en todo lo que fue la composición de la letra, sino que también puso algunos riffs que reflejan la intensidad que él quería mostrar.

Ride the Lightning: Una canción que hizo popular a Metallica, pero que sería propiedad de Dave Mustaine, así que él tomó la decisión de grabarla en uno de los últimos trabajos discográficos de Megadeth. Pero fue publicada inicialmente por la banda de metal en 1984; allí se ve todo lo que buscaban con los versos y sonidos llenos de agresividad, junto a unos solos que sorprendieron a todos en el escenario, pero dejan en evidencia la participación de Mustaine en cada nota.