Expertos eligieron a la banda de rock sudamericano que definió la música por décadas: es histórica

El rock sudamericano es uno de los subgéneros que más han encantado a los amantes de la industria musical en este continente. Grandes bandas han pasado por este estilo, al punto de marcar historia para este icónico género.

Gracias a esto, el legado dentro de la región es notable, y de hecho, miles de fanáticos han visto vivencias inmortalizadas a partir de canciones que se han convertido en himnos.

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Sin embargo, en este caso hablaremos de una banda que fue más allá del éxito musical. De hecho, según expertos, llegó a redefinir el fenómeno del rock latino.

La banda de rock sudamericano que definió la música

Sin lugar a dudas, el rock en Sudamérica ha contado con una cantidad brillante de artistas y bandas notables. Grandes nombres han marcado su época con ‘pogos’, letras y sonidos inolvidables.

Muchas de ellas se han ganado el reconocimiento internacional, incluso al punto de posicionarse entre los grandes líderes del rock y la música en su historia.

Bandas como Café Tacvba, Aterciopelados, Molotov u otras estrellas han ganado un brillo histórico. Sin embargo, hay una agrupación que es considerada como un pilar por encima de estas, según expertos.

Billboard recientemente reveló un ranking con las 50 mejores bandas en la historia del rock latinoamericano, y la primera fue, nada más y nada menos que, Soda Stereo.

La agrupación de Gustavo Cerati lideró este top, pero, además se llevó varios halagos en su descripción. Billboard explica que Soda Stereo tiene una cantidad enorme de canciones inigualables.

Sin embargo, lo más resaltante de su sonido fue la forma en la que definió el rock sudamericano para varias generaciones por décadas.

Esto es demostrado con canciones de la talla de ‘Persiana Americana’, ‘En La Ciudad de la Furia’ o ‘De Música Ligera’, composiciones que han encantado a miles de fanáticos en el mundo, quienes las corean a todo pulmón.

La trayectoria de este grupo fue desde 1982, hasta la actualidad. Esto a pesar del fallecimiento de Gustavo Cerati, lo que demuestra su peso y longevidad musical a nivel internacional.

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El tamaño de Soda Stereo es enorme, e incluso a día de hoy se mantiene como una de las principales protagonistas de un estilo que ha marcado época, hasta en esta era digital.