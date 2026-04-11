La canción ‘melancólica’ que lo hará llorar en tan solo segundos; pocos se atreven a escucharla

Durante años, la música ha servido para que las personas puedan expresar sus sentimientos; por eso, escuchan algunas canciones en específico para sentirse felices, acompañar su tristeza o simplemente pasar el rato. Sin embargo, los expertos revelaron cuál es esa canción de rock que en tan solo segundos podría hacer llorar a cualquier persona, por todo lo que hay detrás de su historia.

Se trata de un sencillo que genera una serie de “sentimientos encontrados” al punto de crear una actividad que hará llorar a cualquier persona. Es la canción que suena de fondo en la serie ‘Band of Brothers’ de HBO, un instrumental bastante profundo que se estrenó hace varios años.

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‘Discovery of the camp’ es el sonido que se escucha al fondo en esta serie, en donde se cuenta la historia de un grupo de paracaidistas del ejército de Estados Unidos que fue a batallar en la Segunda Guerra Mundial. Para esto, los hombres tienen que vivir un enfrentamiento de otro nivel, en donde pierden a algunos de sus compañeros, quienes ya se consideran hermanos.

¿Por qué la canción hace llorar a las personas? Esto dicen los expertos

Este sonido no solo hace llorar a las personas por todo lo que se escucha con una instrumental llena de melancolía, sino que también va de la mano con todas las escenas que van mostrando. Así lo determinaron todos los científicos, quienes hicieron el estudio en más de 102 personas entre los 18 y los 67 años.

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La duración de la canción es de un poco más de 11 minutos y genera sentimientos de profunda tristeza, llevando a las personas a que lloren y puedan sentir emociones bastante fuertes. También hay quienes dicen que crea algo de empatía, al ver todo lo que están viviendo los soldados, en un momento donde la muerte parece que los persigue.





