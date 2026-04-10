Las tres mejores canciones de ‘Master of Puppets’, el álbum más exitoso de Metallica

Metallica es una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, quienes no solo posicionaron el heavy metal, sino varias canciones que para muchos son toda una obra del rock. En 1986, la agrupación hizo el lanzamiento oficial de ‘Master of Puppets’, un disco que muchos consideran uno de los mejores de la agrupación a lo largo de su historia.

Son varias las canciones de este disco que tienen millones de reproducciones en plataformas musicales; se caracterizan por sus tonos fuertes, ritmos rápidos y una conexión directa con el género. Por eso, en esta oportunidad, expertos amantes del rock revelaron cuáles son las tres mejores de Metallica en su álbum estrella ‘Master of Puppets’.

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Tres mejores canciones de ‘Master of Puppets’ de Metallica

Welcome Home (Sanitarium): Para muchos, esta es una de las canciones más populares y que le dieron una nueva definición a todo lo relacionado con la banda. Es una canción que habría sido inspirada en lo que fue la novela de Ken Kesey ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’.

Muestra algo diferente; pese a ser un sencillo fuerte, todo lo que hay detrás la hace aún más especial, destacando el tono con el que la interpreta James Hetfield. De hecho, es una de las más pedidas por los fans cuando los artistas están en el escenario.

Battery: No necesita mucha explicación; las personas reconocen esta canción con tan solo escucharla durante los primeros segundos. Es una de las que tiene mayor número de reproducciones en plataformas y muestra cómo la banda, sin duda, estaba lista para ganar reconocimiento a nivel mundial.

La canción da inicio con el sonido de dos guitarras con un sonido completamente impecable. Algo que llevó a la banda a mostrar un sonido diferente al rock, dando mayor importancia a todo lo relacionado con el metal.

Master of Puppets: Para muchos esta sería la mejor canción de Metallica; es bastante larga, dura un poco más de ocho minutos, en donde muestran lo mejor de los sonidos de la agrupación, pero también marcando el metal. Tiene sonidos fuertes, pero también unos un poco más melancólicos, dando mucha importancia a los instrumentos, pero también a la voz de James.