Este es el disco de Iron Maiden que cumple 38 años y marcó la historia de la banda

El heavy metal se convirtió en un género que ahora escuchan cientos de personas en el mundo sin importar sus gustos personales. De hecho, una de las agrupaciones más populares actualmente son Iron Maiden, quienes con sus sonidos clásicos siguen sumando seguidores en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues hace 38 años la banda dio a conocer su disco ‘Seventh Son of a Seventh Son’, que no solo fue uno de sus proyectos más ambiciosos, sino que también, uno de los más exitosos. Hay quienes dicen que este éxito marcó a la banda, enviándola a la cima con nuevos elementos que los llevaron a posicionarse a nivel internacional.

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¿De qué se trata ‘Seventh Son of a Seventh Son’? El éxito de Iron Maiden

Según han explicado varios expertos en diferentes momentos, Iron Maiden marcó su historia con todo lo que fue este disco que para muchos es el más conceptual, pero también puro de la banda. No es lo típico que estaban sacando todos los artistas en ese momento, sino que buscaron la manera de contar una historia por medio de una temática en donde cada canción fuera como un nuevo episodio.

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Esto ayudó mucho a que no solo una canción se volviera la protagonista, sino que en sí el álbum recibiera una buena acogida por parte de todos los fans. Habla sobre un personaje que quiere explorar nuevos destinos, conocer un poco más sobre su propósito en la tierra, mientras que lidia con sus conflictos internos.

Además, algunos consideran que este no fue el típico disco de heavy metal, sino que también hay varios sonidos de rock fuerte, en donde querían plasmar todo lo relacionado al concepto del “séptimo hijo”, uno de los temas que los inspiró en la creación de esta historia.