Metallica canceló una gira por baja venta de entradas: “haced turismo” 

Hoy llenan estadios en todo el mundo, pero no siempre fue así. Metallica tuvo que cancelar una gira en sus inicios por la baja venta de entradas, en un episodio que dejó una frase curiosa: básicamente, les dijeron que aprovecharan el tiempo para hacer turismo mientras buscaban una solución.

La gira que nunca despegó

El episodio ocurrió en los primeros años de la banda, cuando aún estaban consolidando su nombre en Europa.

La gira “Hell on Earth”, que incluía a otras bandas, se vino abajo porque los promotores comenzaron a retirarse debido a la escasa venta anticipada de entradas.

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Sin shows confirmados, todo parecía un fracaso total.

“Haced turismo” mientras tanto

Ante la cancelación, la discográfica tomó una decisión inesperada:

Les pagó alojamiento, les dio dinero para gastos y prácticamente les dijo que disfrutaran Londres mientras resolvían qué hacer.

Durante ese tiempo, los músicos pasaron días recorriendo la ciudad, visitando pubs y viviendo una experiencia muy distinta a la que esperaban en plena gira.

El plan B que hizo historia

Pero el rock siempre encuentra salida.

En lugar de cancelar todo definitivamente, se organizó un concierto improvisado en el legendario Marquee Club de Londres.

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Lo que parecía un fracaso terminó siendo un momento histórico:

el show reunió a figuras del rock como Lemmy Kilmister y Joey DeMaio entre el público.

De fracaso a leyenda

Ese concierto se convirtió en el primer show de Metallica en Reino Unido, y con el tiempo pasó a ser una anécdota clave en la historia de la banda.

Lo que empezó como una gira cancelada por falta de público terminó siendo una noche mítica del metal.