El mercado de vehículos eléctricos en Colombia vive un momento de transformación acelerada, impulsado por nuevos jugadores y una creciente demanda. La llegada de Tesla cambió el panorama y generó ajustes inmediatos en los precios de varias marcas tradicionales, que ahora compiten en condiciones más exigentes dentro del país.

Uno de los detonantes más claros de este cambio lo protagonizó el Tesla Model Y, que logró posicionarse como el carro más vendido en marzo de 2026. Este hecho marcó un hito, ya que ningún vehículo eléctrico había alcanzado ese nivel de ventas en Colombia. Además, Tesla logró ubicarse entre las marcas más comercializadas del país, respaldada por la entrega masiva de unidades acumuladas.

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¿Cuáles carros bajaron de precio tras la llegada de Tesla?

El impacto se refleja directamente en los precios. Modelos de marcas como Kia, BYD y Jeep han registrado reducciones significativas en los últimos meses. El Kia EV3, por ejemplo, bajó cerca de 40 millones de pesos, mientras que el Jeep Avenger redujo su precio en más de 30 millones. Por su parte, el BYD Tang alcanzó una caída cercana a los 50 millones en menos de un año, y el Kia EV9 también ajustó su valor en semanas recientes.

Otros modelos de gama alta como el Porsche Taycan y el BMW iX1 también han modificado sus precios, lo que confirma una tendencia más amplia dentro del segmento eléctrico.

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Este movimiento no ocurre de forma aislada. El sector automotor en Colombia mostró un crecimiento notable, con más de 28.000 vehículos matriculados en marzo de 2026, según datos de Fenalco y ANDI. Dentro de ese panorama, los carros eléctricos registraron un incremento del 267 % frente al mismo mes del año anterior, lo que evidencia un cambio en las preferencias de los consumidores.

La estrategia de precios competitivos de Tesla, especialmente con modelos como el Tesla Model 3, presionó a otras marcas a ajustar sus valores, sobre todo en el rango entre 150 y 300 millones de pesos, donde coinciden varias opciones del mercado.

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Sin embargo, no todas las compañías han seguido esta tendencia. Firmas como Volvo y Mercedes-Benz han mantenido sus precios estables, lo que demuestra que los cambios se concentran en segmentos específicos.

El avance de los vehículos eléctricos en Colombia ya no se detiene. La combinación entre mayor oferta, nuevos competidores y una demanda en crecimiento redefine las reglas del mercado y abre un escenario más competitivo para los próximos años.