Estos son los 8 modelos de carros más robados en Bogotá: ¿Está el suyo?

La seguridad se ha convertido en un gran tema de debate en Bogotá. En los últimos años la capital ha sufrido de una gran ola de delitos cometidos en las calles, que van desde el secuestro, hasta la extorsión y más.

Sin embargo, hay uno en particular que ha tenido un foco mayor en el último tiempo, y esos son los hurtos. Miles de colombianos han sufrido el robo de sus elementos personales, o de su teléfono celular a manos de la delincuencia.

No obstante, otro objeto que puede resultar poco común, pero que también ha presentado un alto volumen de hurto son los vehículos.

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De hecho, recientemente desde la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad se revelaron datos referente a este delito en lo que va de año. Ante esto, aquí les contamos cuales son las localidades de Bogotá en las que se roban más vehículos, y cuales son los modelos más frecuentes.

Estos son los 8 modelos de carros más robados en Bogotá

De acuerdo con datos presentados por las entidades responsables de la seguridad en la capital, entre los primeros 6 meses del año se han dado 1.438 robos de carros. Esto, aunque es una cifra considerable, es una cantidad menor respecto al 2025.

Desde la Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo se ha llevado a cabo un conteo de la cantidad de robos que se han presentado en la capital en el último tiempo.

A partir de esta medición, se ha encontrado que los territorios en los que se presentan con mayor frecuencia estos robos son: Kennedy, Engativá, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

En estos 5 lugares se han dado más de 100 casos en este año, lo que representa una cifra bastante alta del total de carros hurtados en la capital.

Dentro del número de denuncias también resaltan ciertos modelos en específico. Los más mencionados son: Kia Picanto, Kia Sportage LX, Chevrolet Spark, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Toyota Fortuner y Toyota TXL.

Esto se debe a varios aspectos. El principal de ellos responde a la cantidad de vehículos de estos modelos que hay en el país, siendo los más comunes.

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Sin embargo, también la fijación hacia estos modelos se debe a la facilidad para comercializar tanto sus partes, como sus repuestos en general.

Frente a esto, las autoridades continúan en sus esfuerzos por disminuir estos delitos, y así proteger a la población del hurto de sus vehículos.