Ferrari Testarossa 2026: Este es el millonario precio del carro en pesos colombianos

El Ferrari Testarrosa se ha convertido en uno de los carros tendencia de la actualidad en este 2026. El gran lanzamiento de este vehículo de lujo ha generado gran emoción, al tratarse de un diseño original de un Ferrari 849 Testarrosa.

Este es un vehículo es un modelo híbrido de alto rendimiento que se ha convertido en una de las caras de Ferrari durante este año. Gracias a esto, la atención hacia este vehículo en la industria automovilistica ha sido total.

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De hecho, si usted tiene curiosidad hacia este vehículo, y también hacia el precio del mismo, aquí les contamos los detalles que no se puede saber sobre este diseño de lujo.

¿Cuánto cuesta un Ferrari Testarossa 2026?

Desde que se desveló el Ferrari Testarossa 2026 a finales del año pasado, los amantes de esta marca han estado emocionados por ver nuevos detalles. Este vehículo ha prometido todo el lujo que siempre ha caracterizado a la firma italiana, sumada por la potencia usual de la misma.

Concretamente, la fuerza de aceleración de este vehículo es uno de sus aspectos a resaltar. El Ferrari Testarossa 2026 puede llegar a 200 kilometros por hora en menos de 7 segundos, gracias a una mecánica de lujo, tal y como acostumbran tener los carros de este tipo de armazón.

Además, la fuerza del automóvil permite alcanzar más de 300 kilometros por hora, con una batería que tiene 25 kilómetros de autonomía.

El diseño de este vehículo tal y como siempre ha caracterizado a Ferrari, cuenta con aspectos ligeros, como es el caso de las llantas de fibra de carbono que acompañan a su carrocería que viene en modelo Spider y Coupé.

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Si usted es amante de este tipo de vehículos, le contamos que este carro tiene un precio cercano a 687.000 euros. Dicho valor a pesos colombianos equivale a 2,517,094,890.

Sin lugar a dudas, esta es una cifra elevada. No obstante, el poderío que caracteriza a Ferrari, y el lujo de un vehículo último modelo ha hecho que muchos opten por comprar este carro, incluso para colección.