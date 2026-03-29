3 cargadores gratuitos para carros eléctricos están disponibles en la sabana de Bogotá ¿En dónde?

El uso de carros eléctricos ha crecido de manera exponencial en los últimos años a nivel mundial. Miles de personas han optado por comprar este nuevo tipo de transporte, sobre todo por el ahorro que permite tener en gasolina, y la baja en contaminación que permite tener al ambiente.

A pesar de estos beneficios, estos vehículos implican un gasto mayor a la hora de comprarlo. Además de, por supuesto, el gasto en energía y el cargador para brindarle el suministro necesario a los carros eléctricos.

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Sin embargo, recientemente en Bogotá se reveló la posibilidad de acceder a cargadores gratuitos para el uso de estos vehículos, y aquí les contamos los detalles.

3 cargadores gratuitos de carros eléctricos en Bogotá

En el último tiempo, la transición de carros tradicionales a vehículos eléctricos ha ganado varios puntos en Colombia y el planeta Tierra. Esta nueva tecnología se ha convertido en un elemento de gran relevancia, sobre todo por la forma en la que permite disminuir la contaminación.

El cuidado del planeta ha sido una de las temáticas centrales de las últimas décadas, y justamente la implementación de carros eléctricos ha sido uno de los enfoques principales, en especial por la forma en que disminuye la emisión de gases contaminantes.

La compra de carros eléctricos han crecido de forma destacada en el último tiempo. Sin embargo, este elemento ha tenido algunos puntos a considerar.

El primero de ellos ha sido el tema de la carga. Dar suministro a un carro eléctrico puede representar un aumento importante al costo de la factura eléctrica.

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Del mismo modo, no todas las personas cuentan con un punto de carga en su hogar, el cual le permita alimentar a su vehículo de manera acorde.

No obstante, para impulsar esta industria y dar comodidad a los propietarios de estos vehículos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha promovido una iniciativa en la que se han habilitado 3 cargadores gratuitos en la ciudad de Bogotá.

Estos se encuentran en La Sabana de la capital, especificamente en 3 puntos específicos. Estos son:

Aula Ambiental Abierta Puente Sopó.

Aula Ambiental Abierta del Embalse del Neusa.

Sede regional de la CAR en el barrio Algarra I Zipaquirá.

Allí podrá cargar su vehículo, por un máximo de tiempo de 2 horas. Del mismo modo, también puede acceder a estos espacios para cargar otros dispositivos electrónicos, como es el caso de los celulares.

De esta manera, se impulsa el crecimiento de la venta de carros eléctricos en el país, y también se disminuye la contaminación en una ciudad de gran concurrencia vehícular, como es el caso de Bogotá.