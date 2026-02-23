Los cinco carros más vendidos en Colombia en el mes de enero del 2026; hay desde los 20 millones

Enero del 2026 fue un año de muchos movimientos en el sector automotor, en donde varias personas decidieron cambiar su vehículo y hasta comprar uno nuevo que los ayude a movilizarse por la ciudad. En esta oportunidad, el medio de comunicación ‘El Carro Colombiano’ dio a conocer el listado de esos carros que fueron los más vendidos a lo largo del primer mes del año.

Según mencionan en su artículo, durante este mes, se vendieron en total 19.998 carros nuevos, teniendo esto un crecimiento de más de 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, muchos también optaron por comprar un carro de segunda, viendo en esto una mejor opción en el caso de querer comprar algo un poco más económico y sin tener que sacar algún préstamo.

¿Cuáles fueron los carros más vendidos en enero del 2026 en Colombia?

Contrario a lo que se venía viendo, en esta oportunidad Kia logró posicionarse en los primeros puestos al tener el carro nuevo más vendido. Con un poco más de 2.968 automotores, seguido de Renault con 2.599 y después el Mazda 1.623.

Estos fueron los cinco carros más vendidos de enero del 2026

Kia Picanto: Se vendieron un poco más de 889 unidades; hay varios modelos disponibles en el mercado, desde el 2005 hasta la actualidad. Pese a ser un carro pequeño, es muy cómodo, ahorrador y perfecto para poder movilizarse por las calles de la ciudad sin problema, cumpliendo con las necesidades de las personas; hay algunos disponibles desde los 21 millones.

KIA K3: Es un carro que se destaca por ser grande en su interior, con un motor de 1.6 y 121 hp en sus últimas versiones 2025 y 2026. Es muy cómodo, no tan ahorrador, pero perfecto para aquellos que buscan algo de comodidad, pero también un vehículo con un estilo un poco deportivo.

Renault Duster: Es un SUV que se destaca por ser uno de los más robustos en el mercado; en su interior es bastante amplio, con un baúl de hasta 470 litros. Hay varias versiones, con modelos desde el 2025 hasta de años pasados, con un motor 1.6L, que le permite tener una gran potencia; hay algunas del 2014 desde los $28 millones.