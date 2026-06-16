Tim Payne tendría nuevo equipo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026: el jugador viral llega a Sudamérica

Tim Payne ha sido, sin dudas, uno de los fenómenos virales de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda ha acumulado gran cantidad de seguidores, gracias a una campaña en redes sociales.

El furor por este gran jugador se ha demostrado durante el pasado 15 de junio, luego de lo que fue el debut de este deportista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se midió al combinado de Irán.

Aunque la atención ha estado enfocada en su selección, este jugador ha vuelto al centro. Esto luego de que se confirmara que está cerca de cerrar su fichaje por un nuevo club luego del torneo.

Tim Payne cambiaría de aires, y de hecho, este lateral encararía nuevos rumbos en su carrera hacia Sudamérica, donde sería nueva incorporación de un histórico club.

¿Tim Payne llega a Sudamérica?

Claramente, la fiebre por Tim Payne ha sido una de las más brillantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este jugador ha acumulado miles de seguidores en redes sociales, gracias a una campaña que se ha basado en seguirlo de forma masiva.

La popularidad de este famoso ha sido mundial, al punto de llegar a acumular 5,8 millones de seguidores, solo en Instagram.

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A partir de esto, miles de fanáticos han empezado a apoyarlo en este torneo. Sin embargo, el apoyo también ha sido a nivel deportivo.

Varios equipos se han interesado en la ficha de Tim Payne, quien hasta el momento, milita en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda.

De hecho, uno de los equipos ya tendrían avanzada su negociación por este jugador. Según Sky Sports, Tim Payne estaría cerca de fichar por el Olimpia, uno de los equipos más grandes de Paraguay.

Payne llegaría a este club después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que los fanáticos tendrían la oportunidad de verlo jugar en Sudamérica.

Cabe aclarar que, aunque esta negociación está avanzada, aun no ha llegado la oficialización por parte de ninguno de los dos equipos.

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

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Lo cierto es que los fanáticos continuarán con el seguimiento de cerca a la participación de Tim Payne en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se deberá medir aun a Egipto y Bélgica.