Los mejores memes que dejó la derrota de Tim Payne con Nueva Zelanda frente Haití; no perdonaron ni una

El partido de Nueva Zelanda frente a Haití acaparó todas las miradas, especialmente por Tim Payne, el futbolista que se volvió viral en redes sociales los últimos días. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues el equipo neozelandés perdió 4 a 0, que desató una ola de memes en internet que se viralizaron rápidamente en internet.

Desde bromas sobre el rendimiento del equipo hasta ingeniosas referencias al partido, las redes sociales no perdonaron ni un solo detalle. Acá le mostramos los mejores memes que dejaron el enfrentamiento entre los equipos internacionales y la participación de Tim Payne.

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Los mejores memes de la derrota Tim Payne con Nueva Zelanda

El partido arrancó con Tim Payne como titular, en un amistoso que generó bastante expectativa y lo puso rápidamente en tendencia. Sin embargo, al minuto 11 Haití abrió el marcador, tomando ventaja y cerrando la primera mitad con el 1-0 a su favor. Para sorpresa de muchos aficionados, Payne no salió para el segundo tiempo, un cambio que desató aún más comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre la decisión del técnico. En el minuto 50 Haití amplió la ventaja con el segundo gol, seguido por el tercero al 61’ y el cuarto tanto, obra de Duke Lacroix, al 86’. A partir de ese momento, la conversación en X (antes Twitter) se volvió una auténtica locura, y los memes comenzaron a inundar la plataforma. Acá le compartimos los mejores de la noche.

Sacaron a Tim Payne pic.twitter.com/xMtIaUA3xT — Saúl Peñafiel (@sspa_1993) June 3, 2026

Le están rompiendo el orto a Tim Payne pic.twitter.com/q3uOWOgmF0 — Chinardo (@DiegoLu07643537) June 3, 2026

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emociona q Tim Payne sea tan malo pic.twitter.com/Bfw98cZnDw — elias (@eliiass999) June 3, 2026

Ay Dios vi un rato de Nueva Zelanda y Tim Payne es este pic.twitter.com/H0c3NmgiUe — Ramardo (@Ramardoh1) June 3, 2026

Los pibes cuando le llega la pelota a Tim Payne pic.twitter.com/Zfw38qpPWd — Si, Julian, como la Araña (@PereyraJu_) June 3, 2026

Los pibes cuando le llega la pelota a Tim Payne pic.twitter.com/Zfw38qpPWd — Si, Julian, como la Araña (@PereyraJu_) June 3, 2026