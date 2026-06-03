Los mejores memes que dejó la derrota de Tim Payne con Nueva Zelanda frente Haití; no perdonaron ni una
Tim Payne jugó su primer partido con Nueva Zelanda después de volverse viral, pero el resultado no fue el esperado.
Tim Payne jugó su primer partido con Nueva Zelanda después de volverse viral, pero el resultado no fue el esperado.
El partido de Nueva Zelanda frente a Haití acaparó todas las miradas, especialmente por Tim Payne, el futbolista que se volvió viral en redes sociales los últimos días. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues el equipo neozelandés perdió 4 a 0, que desató una ola de memes en internet que se viralizaron rápidamente en internet.
Desde bromas sobre el rendimiento del equipo hasta ingeniosas referencias al partido, las redes sociales no perdonaron ni un solo detalle. Acá le mostramos los mejores memes que dejaron el enfrentamiento entre los equipos internacionales y la participación de Tim Payne.
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Sacaron a Tim Payne pic.twitter.com/xMtIaUA3xT
— Saúl Peñafiel (@sspa_1993) June 3, 2026
Le están rompiendo el orto a Tim Payne pic.twitter.com/q3uOWOgmF0
— Chinardo (@DiegoLu07643537) June 3, 2026
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emociona q Tim Payne sea tan malo pic.twitter.com/Bfw98cZnDw
— elias (@eliiass999) June 3, 2026
Ay Dios vi un rato de Nueva Zelanda y Tim Payne es este pic.twitter.com/H0c3NmgiUe
— Ramardo (@Ramardoh1) June 3, 2026
Los pibes cuando le llega la pelota a Tim Payne pic.twitter.com/Zfw38qpPWd
— Si, Julian, como la Araña (@PereyraJu_) June 3, 2026
Los pibes cuando le llega la pelota a Tim Payne pic.twitter.com/Zfw38qpPWd
— Si, Julian, como la Araña (@PereyraJu_) June 3, 2026
nueva zelanda perdiendo 3 a 0 y lo sacan a tim payne la razón por la que hay tanta gente viendo el partido pic.twitter.com/MXYfTjs2YV
— cata ¹²⁴³ #K1MI 🐝 (@millscdes) June 3, 2026