Cuándo se estrena el documental sobre José Mourinho y en dónde se podrá ver: Nombre, tráiler y más

La plataforma de streaming, Netflix, quiere sorprender a todos los usuarios y dio a conocer lo que sería el lanzamiento oficial de su nueva producción sobre José Mourinho, quien para muchas personas fue uno de los técnicos más polémicos de todos los tiempos. El hombre no solo fue un apasionado por el fútbol, sino también alguien que demostró que todo iba más allá de simplemente pegarle a un balón en una cancha.

Según se dio a conocer en días pasados, la plataforma de streaming tiene todo listo para el lanzamiento oficial de Mourinho; la serie documental llegará a la pantalla chica el próximo 11 de agosto y espera poder conquistar a todos los fans de este deporte. Mucho se ha hablado de lo que será esta producción, incluso muchos pensaban que el lanzamiento se haría hace varios meses atrás, pero los planes cambiaron y los movimientos del Real Madrid ayudaron a definir la fecha de estreno.

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¿Sobre qué hablan en la docuserie de José Mourinho?

Los fans del buen fútbol podrán disfrutar de una de las historias de un amante del fútbol que revela todo lo que lo llevó a enamorarse de este deporte. Además, hace un énfasis especial en todo lo que ha sido su vida desde hace dos años, cuando estuvo en Fenerbahçe y meses después en el Benfica, donde logró destacarse por su forma de comportarse en las canchas.

Aún no se conoce si en este documental van a dar a conocer detalles sobre todo lo que pasó para que se diera su llegada al Real Madrid por segunda vez, pues el pasado 11 de junio se hizo el anuncio oficial de la llegada del técnico al equipo merengue. Según dice el comunicado oficial del cuadro español, el técnico tiene contrato hasta el 30 de junio del 2029, siendo el reemplazo oficial de Álvaro Arbeloa.

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En la descripción de la producción en Netflix aseguran que van a contar todos los detalles de cómo se fue dando poco a poco el ascenso del jugador hasta que se convirtió en una de las figuras más importantes del fútbol internacional. Esto haciendo énfasis en los títulos que logró ganar hasta ahora en diferentes países, en donde se consolida como uno de los más grandes, que promete levantar al Real Madrid.