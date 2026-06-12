Si tiene esta aplicación de streaming podrá ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: No es DGO

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido total en todo el mundo del fútbol. Este torneo ha llegado para volver a premiar a los mejores talentos del balompié, quienes desplegarán todo su talento sobre la cancha.

La espera por este torneo llegó a su fin el pasado 11 de junio, cuando se llevó a cabo la jornada inaugural de esta competencia. Miles de personas disfrutaron de este torneo, a través de varias señales y apps de ‘streaming’.

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Cabe aclarar aun así que, no todos los partidos están disponibles en las señales que transmitieron los choques inaugurales. Sin embargo, hay una aplicación que le permitirá disfrutar de cada uno de los cotejos, y aquí les contamos de cual se trata.

La aplicación de streaming para ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Actualmente, gracias a la tecnología hay varias opciones para poder disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Distintas apps de ‘streaming’ se han puesto en servicio de este torneo, para llevar las emociones del fútbol a los hogares.

Esto quedó demostrado con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Dicho encuentro contó con transmisión de varias aplicaciones.

Sin embargo, esto no se repetirá durante el torneo. Cabe recordar que esta competencia contará con un total de 104 partidos, y hay una aplicación con la que podrá ver todos los encuentros.

Inicialmente estos están disponibles en DGo, aplicación en la que puede disfrutar de los canales de DSports, donde se dan todos estos cotejos.

No obstante, hay otra aplicación en la que puede seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 al detalle. Esta es, nada más y nada menos que, Paramount+.

Este es uno de los servicios de ‘streaming’ más destacados de los últimos años, y para esta Copa Mundial de la FIFA 2026 llevaron a cabo un esfuerzo importante.

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Ahora en esta plataforma también podrá disfrutar de los canales de DSports, que tendrán transmision de 104 partidos.

Cabe recordar que el plan estándar de Paramount+ en Colombia tiene un costo de 23.500 pesos colombianos. Una vez cuente con esta suscripción podrá sintonizar los partidos para vivir toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.