El decepcionante récord de Sudamérica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que Colombia puede romper: ¿Cuál es?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado gran cantidad de emociones en su inicio. Grandes combinados han demostrado su fuerza y capacidad sobre la cancha, gracias a la presencia de jugadores totalmente brillantes.

Muchos de ellos han brillado y han demostrado su candidatura para convertirse en los nuevos campeones de este gran torneo. Sin embargo, hay algunos que han quedado a deber.

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Puntualmente Conmebol ha tenido un debut bastante pobre con más de la mitad de sus representantes. Sudamérica de hecho ha marcado un anti-récord, pero Colombia buscará romperlo.

El decepcionante récord de Sudamérica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El gran comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llenado de emoción a todos los fanáticos del balompié alrededor del planeta. Este torneo ha contado con partidos brillantes.

Varias selecciones han logrado dar la sorpresa, como fue el caso de Cabo Verde, quien logró empatar ante España. Estos resultados inesperados han encantado a los amantes del deporte, aunque, uno de los perjudicados ha sido Conmebol.

Los representantes del continente han firmado, hasta ahora, el segundo peor inicio en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Conmebol no ha logrado conseguir un triunfo en ninguno de sus primeros 4 encuentros. Esto debido a que Paraguay fue goleado por Paraguay, Brasil igualó con Marruecos, Ecuador perdió con Costa de Marfil y Uruguay empató con Arabia Saudita.

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Esta confederación no tenía un inicio tan pobre desde 1974, cuando acumuló 3 derrotas y 1 empate en el comienzo de su ruta mundialista.

KSA 🇸🇦 1-1 🇺🇾 URU (FT) – CONMEBOL no ha ganado ninguno de sus 4 primeros partidos en este Mundial 2026 (2 empates + 2 derrotas). Solo había ocurrido una vez en TODA la historia de la Copa del Mundo: en el Mundial 1974, con un empate (Brasil-Yugoslavia) y tres derrotas… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026

¿Colombia logrará romperlo?

Esta grave estadística buscará ser revertida por parte de la Selección Colombia. El combinado ‘tricolor’ debutará el próximo 17 de junio, por lo que puede romper esta mala racha para Conmebol, en un cotejo clave ante Uzbekistán.

Del mismo modo, Argentina también podrá cambiar este rumbo este mismo 16 de junio, cuando se enfrente a Argelia en su gran debut.