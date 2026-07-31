Programación de la Liga BetPlay del 1 al 2 de agosto: Millonarios, Junior, Atlético Nacional y más

La Liga BetPlay 2026-II prepara una cantidad enorme de emociones en su fecha 2. Este campeonato continúa su rumbo, con los mejores del fútbol colombiano en este camino, y con el sueño de levantar un nuevo trofeo que aumente su palmarés.

Luego de la fecha 1, varios equipos empiezan a perfilarse como favoritos a una nueva estrella. Sin embargo, otros gigantes del FPC comenzaron con tropiezos y deberán buscar victorias que mejoren su panorama.

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Si usted es uno de los grandes fanáticos del balompié en Colombia, y no quiere perderse nada de esta segunda fecha. Aquí les tenemos la programación completa de los partidos.

Así va la tabla después de la fecha 1

La primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II dejó una cantidad enorme de emociones. Varios partidos presentaron equipos de nivel destacado sobre la cancha.

Luego de partidos brillantes, la tabla de posiciones se presentó de la siguiente manera:

1- Once Caldas – 3 puntos

2- América de Cali – 3 puntos

3- Deportivo Cali – 3 puntos

4- Independiente Medellín – 3 puntos

5- Águilas Doradas – 3 puntos

6- Deportes Tolima – 3 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

8- Llaneros – 3 puntos

9- Fortaleza – 1 punto

10- Alianza – 1 punto

11- Atlético Nacional – 0 puntos

12- Boyacá Chicó – 0 puntos

13- Deportivo Pasto – 0 puntos

14- Junior de Barranquilla – 0 puntos

15- Independiente Santa Fe – 0 puntos

16- Millonarios – 0 puntos

17- Deportivo Pereira – 0 puntos

18- Inter de Bogotá – 0 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 0 puntos

20- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

En esta fecha 2 se darán partidos notables, tal y como lo demostró su puntapié inicial en el pasado 30 de julio, con un empate entre Atlético Bucaramanga y Llaneros.

Programación del 1 al 2 de agosto de la Liga BetPlay 2026-II

A la hora de esta publicación, aun queda un partido por disputar este 31 de julio entre Fortaleza y Deportivo Pereira, quienes se chocarán a las 8:00 p.m.

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Por otro lado, durante este fin de semana se darán los siguientes partidos que completarán la fecha: