El histórico récord de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Suecia vs Túnez: logrado en apenas segundos

Suecia vs Túnez fue uno de los partidos protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el pasado 14 de junio. Los europeos se impusieron a los africanos, sobre todo en la parte final del encuentro, donde sellaron un gran 5-1.

El equipo sueco consiguió varios tantos destacados, pero, también por un gran récord que quedó en los libros de historia de la Copa Mundial de la FIFA y del balompié de manera general.

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Esto fue gracias a un gol puntual, y aquí les contamos quién lo anotó y de que se trató el histórico récord conseguido por Suecia.

El histórico récord de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Suecia vs Túnez

Suecia vs Túnez dejó una gran cuota de goles. El equipo sueco logró una gran cantidad de anotaciones en su primer partido, en el que pudo romper la paridad desde los pocos minutos iniciales.

El poderío ofensivo de Suecia pudo lograr llegar a la recta final con un marcador de 3-1 que parecía liquidar el encuentro frente a Túnez.

Sin embargo, sobre el minuto 84, Mattias Svanberg ingresó al encuentro, y consiguió anotar el 4-1 cuando llevaba solo segundos en el campo de juego.

Este se convirtió en el segundo gol más rápido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA desde un ingreso, y por supuesto, el más velóz en esta edición de 2026.

El récord a gol más rápido le pertenece a Václav Masek, jugador de Checoslovaquia, que anotó a los 13 segundos de haber entrado a la cancha en 1962.

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La anotación se consumió a los 17 segundos, y contribuyó a un histórico triunfo por parte de Suecia con marcador de 5 goles a 1 que la posiciona como líder de su zona.

#OJOALDATO – Mattias Svanberg ha marcado a los 17 segundos, desde el momento de su debut en la Copa del Mundo. Sólo hay un estreno más impactante en TODA la historia de la Copa del Mundo: Václav Mašek, con Checoslovaquia, a los 13 segundos, el 07.06.1962. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

Este no fue el único hecho destacado que dejó este partido. De hecho, la dura derrota sufrida por Túnez causó el despido de su entrenador este 15 de junio, en un inesperado giro de eventos.