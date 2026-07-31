Películas de Marvel que debe VER para entender Spider-Man: Brand New Day: ¿En qué orden?

‘Spider-Man: Brand New Day’ es, sin lugar a dudas, el tema del momento en el mundo del cine. Esta película se estrena con nuevas emociones presentadas por Marvel, con el superhéroe arácnido como gran protagonista.

Miles de personas ya han asistido a las salas de cine a ver este ‘film’. Sin embargo, si usted no lo ha hecho, y no está familiarizado con el mundo de Marvel, debe saber que hay otras películas que deberá ver antes para poder entender.

Aun así, no se alarme, aquí le tenemos la lista completa de películas que debe ver en orden, para así no estar perdido en ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Películas de Marvel que debe VER para entender Spider-Man: Brand New Day

‘Spider-Man’ ha sido, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas más grandes de los últimos años en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta personaje ha gozado de un papel destacado dentro de la nueva fase de esta franquicia.

Más noticias: ¡Alerta spoiler! Escenas postcréditos de ‘Spider-man’ conectan con ‘Vengadores: Doomsday’ ¿Por qué?

Gracias a su gran relación con Iron Man, y su papel clave en batallas imperdibles para Marvel, hay una cantidad enorme de fanáticos que aclama y apoya a este protagonista.

Si usted es uno de ellos, sabrá que la llegada de este protagonista a este universo de películas está muy cerca de cumplir 10 años. Por ello, esta película de ‘Brand New Day’ es cada vez más importante.

En caso de que usted sea un apasionado de este héroe desde antes de su llegada a Marvel, pero aun no haya empezado a conocer esta nueva faceta de la mano de Tom Holland, el alcance de ‘Brand New Day’ es una gran oportunidad.

Para ello deberá ver, como mínimo, 6 películas que le dictarán el camino de ‘Spider-Man en este universo, para así entender la nueva película de este 2026.

Capitán América: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

‘Spider-Man: No Way Home (2021)

Si quiere entender todo a la perfección, claramente el camino es más largo, y deberá ver sagas completas como ‘Iron Man’ o ‘Capitán América’.

Más noticias: El guiño escondido de Google a Spiderman por el lanzamiento de ‘Brand New Day’: así puede verlo

Aun así, el camino anterior es más breve y también le permitirá disfrutar de todo el entretenimiento que ha dado el héroe arácnido con Tom Holland desde su llegada al mundo de Marvel.