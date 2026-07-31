Cuándo inicia la nueva temporada de la Bundesliga 2026: Bayern abrirá en partido inaugural

Todo está listo para que se de inicio a la nueva temporada de la Bundesliga, en donde tendremos representación colombiana. En esta oportunidad, el inicio del campeonato se retrasó un poco debido a todo lo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que finalizó el pasado 19 de julio y dio como ganador a España.

Sin embargo, ya se dio a conocer el calendario oficial de partidos de la Bundesliga que se van a realizar durante las primeras fechas. Además, revelaron que harán una pausa en su calendario después de la fecha 16, es decir, que salen a un periodo de vacaciones desde el 28 de diciembre hasta el 15 de enero del 2027.

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¿Cuándo se da inicio a la Bundesliga?

Según se dio a conocer en el calendario oficial de la Bundesliga, el primer partido será el próximo viernes 28 de agosto del 2026 con el encuentro entre el Bayern Múnich y Stuttgart a la 1:30 p.m., hora Colombia. Después, el sábado 29 de agosto, desde las 8:30 a.m. y hasta las 11:30 a.m., se van a realizar en total seis partidos, al igual que en la jornada del domingo 30.

Es importante mencionar que la Bundesliga es el campeonato entre los equipos de mayor categoría en Alemania y la primera vez que se jugó el torneo fue en 1963. Desde entonces, es un completo éxito y se ve una calidad impresionante en las canchas, en donde en total 18 equipos luchan por ser los campeones.

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Actualmente, el único colombiano que hará parte de este campeonato en Alemania es el reconocido Luis Díaz, quien en la edición pasada logró posicionarse como uno de los mejores de todo el torneo. Incluso, fue uno de los goleadores, quien emocionó a todo el equipo en cada uno de los encuentros deportivos.