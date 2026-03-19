¡Terror en la Champions League! Jugador casi se mutila un dedo en pleno partido: fotos estremecedoras

La Champions League vivió una jornada llena de emociones el pasado 18 de marzo. La icónica competencia europea presentó partidos imperdibles, y definió a sus 8 clasificados a los cuartos de final.

Grandes equipos dejaron emociones imperdibles, gracias a varios encuentros que presentaron un sinfín de goles, y resultados que estremecieron al mundo del fútbol.

Sin embargo, hubo un momento viral que se llevó gran parte de la atención de los fanáticos del balompié, luego de que un futbolista estuviera cerca de mutilarse uno de sus dedos en pleno partido.

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Si se perdió este suceso, aquí les mostramos todos los detalles de una lesión que dejó a varios fanáticos preocupados.

Noa Lang casi se mutila un dedo en pleno partido de Champions League

Noa Lang protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la Champions League el pasado 18 de marzo. El jugador del Galatasaray fue parte del choque en el que este equipo se midió al Liverpool.

Lang entró de cambio, debido a una lesión sufrida por Victor Osimhen. Sin embargo un inconveniente físico también evitó que completara el encuentro.

Una lesión sufrida por este jugador preocupó a todo el mundo del fútbol, sobre todo por las escalofriantes imágenes del accidente sufrido por Lang.

En medio de un lance deportivo, el holandés puso su dedo pulgar sobre una de las vallas publicitarias. Esto le causó un enorme corte en su mano, lo que llevó a que este jugador quedara en estado de impresión.

‼️🇹🇷 ESCALOFRIANTE: en el último partido ante Liverpool por Champions, Noa Lang, futbolista del Galatasaray, sufrió una grave lesión en su PULGAR derecho al chocar con una valla publicitaria.



🚑 Debió ser asistido de urgencia con oxígeno dentro del campo de juego y ya fue… pic.twitter.com/5gEPpA1PhC — Diario Olé (@DiarioOle) March 19, 2026

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Los servicios médicos fueron a atenderlo, y de inmediato pidieron el cambio, aunque, lo que preocupó a muchos, fueron los rumores de que el jugador habría perdido el dedo.

Ouch! That looks painfulhope Noa Lang recovers quickly and is back stronger! pic.twitter.com/eU09Mv9tTS — PHEMMYTE (@phemmyte_akon) March 19, 2026

Lang tuvo que ser retirado de la cancha en camilla, e incluso con oxigeno, frente al ‘shock’ sufrido por esta lesión.

¿Perdió el dedo?

Por el momento se desconoce con exactitud el alcance de esta lesión, y si Lang finalmente perdió su dedo. Sin embargo, el jugador ya se pronunció luego de este incidente.

A través de su cuenta de Instagram, Lang posteó una fotografía donde mostró que ya fue operado de este inconveniente. Lang se ve tranquilo en la fotografía, aunque no revela el alcance de esta operación en su dedo pulgar.

Lo cierto es que esta imagen ha calmado a sus fanáticos, quienes le han deseado una pronta recuperación y regreso a las canchas.