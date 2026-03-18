Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Champions League; vienen partidos imperdibles

La Champions League sigue avanzando y cada vez falta menos para la gran final; mientras tanto, las personas podrán disfrutar de los próximos encuentros en donde varios de los equipos más importantes del mundo van a luchar por obtener un cupo y seguir avanzando. Después de unos partidos en donde los jugadores dejaron todo en la cancha, ya se conocen las llaves de los cuartos de final, quienes quieren seguir a la semifinal.

Este miércoles 18 de marzo del 2026 se jugaron los últimos partidos de los octavos de final; los grandes ganadores de esta jornada fueron el PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal y el Sporting.

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Llaves oficiales de los cuartos de final de la Champions League

Tras terminar todos los partidos de los octavos de final, ya se conocen cuáles son las llaves oficiales de los próximos partidos de la Champions League, en donde los equipos van a jugar los cuartos de final. Aunque por ahora no han dado a conocer la hora exacta de cada encuentro, ya hay fecha de cuándo se va a realizar cada uno.

07/08 de abril del 2026

Real Madrid vs. Bayern

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Sporting Lisboa vs. Arsenal

PSG vs. Liverpool

14/15 de abril del 2026

Bayern vs. Real Madrid

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Arsenal vs. Sporting Lisboa

Liverpool vs. PSG

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Al terminar la jornada del 14 de abril, se van a conocer los cuatro finalistas que van a avanzar a la siguiente ronda. La cual se va a desarrollar entre el 28/29 de abril y el 5/6 de mayo del año en curso.

Después, se conocerá a los grandes finalistas, quienes van a jugar la gran final de la Champions League el próximo 30 de mayo del 2026 en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Pero todos los detalles sobre lo que será este encuentro deportivo se van a dar a conocer en las próximas semanas.