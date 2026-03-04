Luis Suárez rompió importante marca en el fútbol europeo: es historia para Colombia

Luis Javier Suárez protagonizó una jornada histórica en el mundo del fútbol el pasado 3 de marzo. El gran ariete del Sporting de Portugal logró un triunfo importante en la Copa de Portugal, luego de vencer al Porto.

En un choque clásico de Portugal, el Sporting derrotó a Porto, con un tanto brillante de Luis Suárez desde el punto del penal, cuando el partido se planteaba más igualado.

Este gol le permitió conseguir un triunfo clave al equipo de Lisboa. Sin embargo, también sirvió para que Suárez rompa un histórico récord para el fútbol en Europa y Colombia.

Luis Javier Suárez rompió importante marca en Europa

Sin lugar a dudas, Luis Javier Suárez ha sido uno de los aacantes más brillantes de Europa en este 2026. El delantero colombiano ha destacado en varios partidos, gracias a la anotación de varios tantos claves.

Este pasado 3 de marzo se dio uno nuevo, luego de que Suárez convirtiera su penal frente al Porto, por la Copa de Portugal.

Este gol le permitió darle un triunfo notable a su club, pero, también sirvió para que el colombiano rompiera una importante marca estadística en Europa.

Suárez consiguió acumular 30 goles en esta temporada, distribuidos en: 3 goles en la Copa de Portugal, 22 goles en la liga doméstica, 4 en Champions League, y por último 1 diana en la Allianz Cup.

Esta marca demuestra el buen momento de forma del colombiano, pero también le da paso a escribir su nombre en la historia del balompié europeo representando la bandera ‘tricolor’.

El delantero nacido en Santa Marta es el primer atacante colombiano en llegar a 30 goles desde Alfredo Morelos, quien lo consiguió en la 2018-19 con el Rangers de Escocia.

Claramente esto es un logro brillante, sobre todo en año de Copa del Mundo, por lo que Suárez se perfila como uno de los delanteros favoritos para ser parte de la nómina de la Selección Colombia.

Del mismo modo, se espera que en el mercado de verano, Suárez sea uno de los atacantes más deseados por parte de otros horizontes en Europa.

Por el momento, el ariete tendría un costo de 22 millones de euros, aunque, se espera que el Sporting pida una cifra bastante mayor por su ficha.