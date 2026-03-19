¿Cuándo juega Luis Díaz los cuartos de final de la Champions League? Este es el rival, día y hora

Luis Díaz protagonizó una gran jornada el pasado 18 de marzo en la Champions League. Este delantero colombiano fue parte del cierre de los octavos de final, gracias a la victoria conseguida sobre el Atalanta de Italia.

El Bayern Munich donde milita el ‘guajiro’ dominó de manera clara la eliminatoria, y logró una clasificación brillante, con un global total de 10-2.

Luego de esto, los bávaros completaron su pase a los cuartos de final, donde ya tiene nuevo rival, e incluso fecha para disputar sus dos encuentros en esta fase.

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Para que no se lo pierda, aquí les tenemos los detalles de lo que será uno de los mejores choques de cuartos de final en la Liga de Campeones.

El nuevo rival de Luis Díaz en la Champions League

Indudablemente, Luis Díaz ha sido uno de los jugadores colombianos más destacados de este 2026. El extremo ha logrado un nivel destacado, sobre todo con aprotaciones en goles y asistencias.

Su llegada al Bayern Munich le ha sentado bien, y por ello se ha convertido en uno de los mejores delanteros del momento en el mundo del fútbol.

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Sus buenas actuaciones no solo han destacado en la Bundesliga, sino que también se han presentado en la Champions League, donde su equipo es uno de los favoritos para campeonar.

Esta supremacia alemana ha sido demostrada, sobre todo luego de derrotar de forma aplastante al Atalanta, en dos partidos que completaron una global por 10-2.

Sin embargo, en la próxima ronda el Bayern Munich deberá demostrar su brillo ante uno de los equipos más notables en la historia de la Champions League.

El club alemán se medirá al Real Madrid. Este es uno de los equipos más brillantes de esta competencia, en lo que será un choque imperdible de cuartos de final.

Los ‘blancos’ llegan luego de derrotar de manera notable al Manchester City en ronda de octavos de final, en dos partidos que dejaron varias emociones destacadas.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Bayern Munich vs Real Madrid

Esta eliminatoria empieza a generar grandes emociones y de hecho ya tiene fecha de sus dos partidos para que la marque en el calendario. Estos dos choques se plantean de la siguiente manera:

Ida: 7 de abril – 2:00 p.m.

Vuelta: 15 de abril – 2:00 p.m.

Ambos encuentros pueden ser disfrutados en las señales oficiales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a este servicio.