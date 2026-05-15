Atlético Nacional juega la ida de las semifinales: hora y dónde ver EN VIVO contra Deportes Tolima

La Liga BetPlaLa Liga BetPlay ha presentado una gran cantidad de emociones en el mundo del fútbol colombiano. Esta competición llega a sus etapas finales, donde 4 equipos sueñan con poder llevarse el máximo trofeo de este torneo.

Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla son los últimos 4 contendientes para este torneo, y este mismo fin de semana jugarán la primera vuelta de la Liga BetPlay.

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Si no quiere perderse esta jornada que estará llena de emociones, aquí les contamos los partidos que se jugarán este fin de semana para que se programe.

Programación de PlayOffs con Atlético Nacional

Desde el cierre del todos contra todos, las emociones en la Liga BetPlay han estado por todo lo alto. Esta competencia ha vivido eliminatorias absolutamente imperdibles.

Varios choques han dejado definiciones emocionantes, como lo fue el penal errado por Dayro Moreno al último miuto frente a Junior de Barranquilla.

Sin embargo, ahora todo se resume a solo 4 equipos quienes confían en poder lograr la gran conquista del fútbol en Colombia. Estos 4 clubes chocarán por las semifinales, y esperan sacar ventaja desde este momento.

Los partidos de este fin de semana se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Deportes Tolima vs Atlético Nacional – 16 de mayo – 6:00 p.m.

Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla – 16 de mayo – 8:30 p.m.

Estos partidos podrán ser disfrutados a través de las señales oficiales de WinSports. Los encuentros marcarán la ida de la semifinal, en la que cualquiera ganador podrá empezar a sacar distancia de forma importante, con lel objetivo de participar en la gran final.

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Cabe recordar que el campeón defensor es el Junior de Barranquilla, quien se impuso en el 2025-II, luego de derrotar a Deportes Tolima, por lo que esta final podría repetirse.

¿Cuándo se jugará la vuelta de las semifinales?

La gran definición de los finalistas será en los choques de vuelta, en el que los 4 equipos cerrarán sus eliminatorias, estos dos partidos están pautados bajo los siguientes días y horarios:

Atlético Nacional vs Deportes Tolima – 23 de mayo – 6:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe – 23 de mayo – 8:30 p.m.

Por otro lado, la final está pautada para llevarse a cabo durante el próximo mes de junio, a visperas del Mundial de 2026.