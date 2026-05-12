Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. América de Cali HOY; Solo uno avanza a la semifinal

Llegó el momento más esperado de la Liga BetPlay 2026-1 y es que, después de vivir 19 partidos del todos contra todos, ya se encuentran en los cuadrangulares finales. Dos de los equipos que avanzaron a la siguiente ronda fueron Santa Fe y América de Cali, quienes siguen peleando para poder llegar a la gran semifinal y posteriormente a la final definitiva, haciendo historia en su equipo.

Por eso, hoy en el Estadio El Campín de Bogotá se va a desarrollar el juego entre Santa Fe y el América de Cali en un duelo de rojos que sin duda pasará para la historia. Los dos están en un momento clave, donde quieren seguir sumando en el torneo local, sin descuidar todo lo relacionado con su participación a nivel internacional en Sudamericana y Libertadores.

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Además, este es el último partido de la fecha, lo que quiere decir que el gran ganador será el que pase a la semifinal y juegue contra Inter de Bogotá o Atlético Nacional, para posteriormente llegar a una posible final. Así que los dos tienen que dejarlo todo en la cancha si de verdad quieren hacer historia y llevar un nuevo título a sus equipos este semestre.

Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. América de Cali HOY

Después de múltiples polémicas en donde hablaban sobre el lugar en donde se iba a jugar este partido, ya se dio a conocer la decisión final. El juego entre estos dos equipos se va a realizar HOY martes 12 de mayo en el Estadio El Campín de Bogotá desde las 8:30 p.m. y sin ingreso de entrada visitante, teniendo en cuenta que se está preparando todo para un concierto de vallenato este viernes.

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Sin embargo, las personas van a poder seguir la transmisión en VIVO de este encuentro por medio del canal de suscripción paga WinSports+. Además, allí, desde las 6:30 p.m., también se va a transmitir todo lo relacionado con el juego entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá desde Medellín, quienes también quieren llegar a la semifinal.