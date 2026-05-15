Estos son todos los partidos del fútbol profesional colombiano que se van a realizar este fin de semana en torneo y liga.

La Liga BetPlay y la Copa Colombia siguen su camino hasta conocer al gran ganador de este 2026. En esta oportunidad, el primer torneo está pasando por la semifinal, en donde ya se conocen los cuatro equipos que quieren llegar a la gran final. Mientras que la Copa, hasta ahora está empezando y se están enfrentando los clubes de la A, pero también los de la B, hasta conocer al gran ganador.

Además, falta menos de un mes para que se dé inicio al Mundial de la FIFA 2026, así que a mediados de junio se va a hacer una pausa en todos los torneos de fútbol a nivel nacional, con el fin de poder desarrollar sin problema el campeonato del mundo. Por eso, este fin de semana va a estar cargado de muchos encuentros deportivos, en donde se van a definir varios torneos importantes en Colombia.

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Programación oficial de la Copa Colombia y Liga BetPlay 2026 este fin de semana

Los partidos en el fútbol profesional colombiano darán inicio HOY viernes 15 de mayo del 2026, con los partidos de la Copa Colombia, en donde se van a enfrentar varios de los clubes más grandes del país que quieren avanzar a la siguiente ronda.

Partidos viernes 15 de mayo

Boca Juniors de Cali vs. Deportivo Cali a las 4:00 p.m.

Patriotas vs. Millonarios a las 6:00 p.m.

Orsomarso SC vs. Independiente Medellín a las 8:00 p.m.

Sábado 16 de mayo por Liga BetPlay 2026-1

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional a las 6:00 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Junior a las 8:30 p.m.

Partidos domingo 17 de mayo del 2026

Barranquilla FC vs. Unión Magdalena a las 5:00 p.m.

Bogotá FC vs. Real Cartagena a las 7:40 p.m.

Los partidos de la semifinal de la Liga BetPlay 2026-1 en los juegos de vuelta se van a realizar este y el otro fin de semana. Lo que quiere decir que hasta el próximo 23 de mayo del 2026 se van a conocer a los dos finalistas del torneo que van a jugar para poder la gran final la última semana de este mesColombia vs Costa Rica en Bogotá cambió de fecha: este es el motivo y el nuevo día para poder sumar otro título a su historia, pero aún no hay programación oficial.