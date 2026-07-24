¿Quién es Stiven Barreiro? El nuevo fichaje de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II

Stiven Barreiro se convirtió en uno de los nombres protagonistas en el mundo Millonarios el pasado 23 de julio. Este futbolista se convirtió en nuevo miembro de las filas del equipo ‘embajador’ para este segundo semestre del 2026.

Este jugador llega con el objetivo de apuntalar la defensa del equipo azul, y así mejorar el desempeño del equipo de cara a esta nueva parte de la Liga BetPlay.

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En caso de que no conozca de quien se trata este nuevo fichaje, aquí les contamos todos los detalles de la carrera de esta figura del fútbol en Latinoamérica.

¿Quién es Stiven Barreiro?

Millonarios llega a la segunda parte del año con la ambición de convertirse en uno de los líderes de la Liga BetPlay 2026-II. Luego de quedar en el camino durante el primer semestre, el equipo ‘embajador’ desea volver a la senda del triunfo.

Para esto, los capitalinos han reforzado varias líneas de su plantel, para así poder conseguir un mejor rendimiento en la cancha.

Stiven Barreiro es uno de los nuevos miembros del equipo de la capital con este objetivo. Este defensor colombiano de 32 años llega con la ambición de ser un baluarte de la parte trasera del equipo.

Este jugador llega proveniente del Club León de México, donde llegó a ser compañero de James Rodríguez. Barreiro estuvo en dicho equipo desde 2019, y disputó una buena suma de encuentros, además de conseguir trofeos importantes.

El defensor colombiano ha alzado trofeos como la Concacaf Champions de 2022-23, el Apertura de México de 20220-21 y la Leagues Cup del 2021.

Los inicios de la carrera de Stiven se dieron en el FPC con primeros pasos en el Deportes Quindío y en Independiente Santa Fe antes de su salida hacia el Atlas de México.

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En cada uno de estos equipos, Barreiro logró dar un gran nivel, y ser parte clave de la faceta defensiva. Este jugador resalta por su altura de 1,87 cm, y una experiencia destacada a sus 32 años.

Este defensa se convirtió en nuevo jugador de Millonarios con un contrato de 2 años. El equipo capitalino espera que este futbolista cumpla con consistencia de un buen nivel, que permita al club azul lograr triunfos claves y nuevos títulos dentro del Fútbol Profesional Colombiano.