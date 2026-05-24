¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay 2026-I? Así sería la definición entre Junior y Atlético Nacional

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional vivieron dos momentos históricos en la Liga BetPlay 2026-I el pasado 23 de mayo. Ambos colosos del fútbol nacional lograron su gran clasificación a una nueva final, en la que buscarán conseguir una nueva estrella.

Luego de dejar en el camino a Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, ambos equipos se enfilarán para llegar a una definición totalmente imperdible que prepara grandes emociones.

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Si usted es fanático del ‘tiburón’ o el ‘verdolaga’ y quiere empezar a agendarse para los partidos definitivos, aquí les contamos cuales serían las fechas en las que se darán los cierres del torneo.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay 2026-I?

La Liga BetPlay ha dejado una cantidad enorme de emociones en su semestre del 2026-I. Grandes equipos han sido protagonistas de choques totalmente brillantes, en los que se han dado definiciones imperdibles.

Después de una larga competencia, y el esfuerzo aguerrido de varios clubes, los equipos que logran llegar con vida hasta la final son Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Sin lugar a dudas, esta será una definición imperdible, en la que dos grandes del fútbol colombiano lucharán por conseguir el máximo trofeo a nivel nacional.

Atlético Nacional logró su pase luego de eliminar a Deportes Tolima, tras propinarle una goleada totalmente inesperada, y que confirmó la supremacía de los ‘paisas’.

Mientras que, por otro lado, Junior de Barranquilla tuvo que eliminar a Independiente Santa Fe en una definición brillante que tuvo su desenlace en los penales. Todo se mantuvo en tablas hasta que Hugo Rodallega estrelló su último penal en el travesaño.

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Luego de estas dos definiciones, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional buscarán un nuevo trofeo, en lo que serán dos partidos totalmente imperdibles.

Si quiere prepararse para vivir estos dos encuentros definitorios, les contamos que aun la Liga BetPlay no confirmó oficialmente estas fechas. Sin embargo, WinSports reveló que los partidos se jugarían el 2 de junio en Barranquilla y el 8 en Medellín.

Estos encuentros serán de gran emoción, sobre todo con un ‘tiburón’ que buscará repetir la histórica conquista que logró en 2025-II, y un ‘verdolaga’ que confía en volver a demostrar su peso en el fútbol local, luego de un semestre lleno de resultados positivos.