¿Por qué Atlético Nacional no juega este fin de semana en la Liga BetPlay 2026-II? Esta es la razón

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional iba a ser uno de los partidos de gran atención en el Fútbol Profesional Colombiano este 23 de julio. El ‘verdolaga’ jugaba su primer partido en el 2026-II, con todas las emociones presentes.

Los amantes de este club se preparaban para volver a demostrar su apoyo por este club, que espera poder retomar el camino de los títulos durante esta segunda parte del año.

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Sin embargo, este partido que daba el inicio al segundo semestre tuvo que ser postergado, y aquí les contamos la razón detrás de este cambio.

¿Por qué Atlético Nacional no juega este fin de semana en la Liga BetPlay 2026-II?

Luego de haber caído en la final de la Liga BetPlay 2026-I, Atlético Nacional vuelve a la competencia con la ambición de convertirse en el nuevo rey del balompié local.

Para ello, debía comenzar con el pie derecho desde su primera fecha, donde se mediría a Boyacá Chicó en condición de visitante.

En medio de este reinicio de Atlético Nacional, el equipo ‘verdolaga’ cambió su cuerpo técnico, en un movimiento ambicioso que incluyó la contratación de Lucas González.

Luego de haber vencido a Tigres por marcador de 2-0 el pasado 21 de julio, este equipo sueña con igualar la victoria en su primera fecha.

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Aun así, visitaría a un equipo que también aspira a mejorar su panorama del semestre pasado, como es el caso de Boyacá Chicó, que culminó en el lugar 18, con 17 puntos.

A pesar de esta expectativa, el partido no podrá llevarse a cabo, tal y como lo comunicó la Dimayor el pasado 22 de julio. Esto se debe a que desde Boyacá se reveló que este encuentro no podría tener lugar, a causa de una competencia de ciclismo que estaba pautada para el 25 de julio.

Ante esta situación, el resto de la programación de la Liga BetPlay se jugará de la siguiente manera:

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto – 25 de julio – 4:05 p.m.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga – 25 de julio – 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla – 25 de julio – 8:15 p.m.

Inter de Bogotá vs América de Cali – 26 de julio – 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe – 26 de julio – 4:05 p.m.

Alianza vs Fortaleza – 26 de julio – 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo – 26 de julio – 8:15 p.m.

¿Cuándo se jugará?

Por el momento, la Dimayor no ha revelado cuándo se reprogramará este encuentro. Los fanáticos se mantienen atnetos a esto, mientras que el debut de Atlético Nacional será el 2 de agosto por la fecha 2 del torneo.