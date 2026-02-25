El Ministerio de las TICs dio a conocer su nueva oferta con programas que buscan mejorar el perfil laboral con cursos GRATIS.

Con el fin de mejorar las habilidades de las personas que quieren empezar a trabajar en la industria de las TIC, diferentes organizaciones han dado a conocer su nueva oferta de cursos virtuales 100% GRATIS.

Esta convocatoria va dirigida a todas las personas mayores de 18 años que vivan en Colombia, sin importar la ciudad, profesionales o estudiantes del sector público o privado.

La oferta presenta más de 11 cursos diferentes que podrían captar la atención de las personas que quieran entrar en el mercado laboral. Además, se trata de espacios en donde podrá aprender un poco más sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos, lenguajes de programación, internet de las cosas y marketing digital.

Seguir leyendo: Universidad Nacional abre nueva convocatoria para cursos GRATIS de programación en Python

Esto hace parte de la estrategia ‘AvanzaTEC 2026’, en donde más de 15 empresas especializadas en tecnología dan estas clases con el fin de ayudar a las personas a aprender sobre diferentes temas de interés Así buscan formar a cientos de personas totalmente GRATIS y ayudarlas a entrar al mercado laboral, enriqueciendo su hoja de vida.

¿Cómo aplicar a los cursos GRATIS de MinTIC 2026?

Finalmente, es importante mencionar que todos estos cursos son totalmente virtuales, lo que quiere decir que todo el proceso se hará mediante clases pregrabadas y otras en vivo. También, debe tener disponibilidad de tiempo para poder desarrollar todas las actividades y avanzar en el proceso de formación.

Paso a paso para inscribirse

Regístrese con sus datos personales y cree un usuario con contraseña en el portal web AvanzaTEC

Revise todo el listado de cursos habilitados en el momento

Verifique la intensidad horaria, nivel de conocimiento requeridos y certificación

Llene el formulario de inscripción, que es diferente en cada caso

Seguir leyendo: Alcaldía ofrece formación técnica GRATIS en programación de páginas web ¿Cómo aplicar?

Las inscripciones están habilitadas hasta el próximo 23 de marzo del 2026 y hay más de 5000 cupos disponibles para todos los interesados. Sin embargo, tenga en cuenta que, a la hora de hacer la inscripción, se compromete a realizar las actividades y evaluaciones con el fin de finalizar el proceso en el tiempo estipulado.