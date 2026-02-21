Alcaldía ofrece formación técnica GRATIS en programación de páginas web ¿Cómo aplicar?

El distrito dio a conocer que está comprometido con la educación en la capital; por eso, en los últimos días, se dieron a conocer los nuevos programas técnicos 100% GRATIS, en donde podrá aprender sobre diferentes temas. En esta oportunidad, la alcaldía de Ciudad Bolívar presentó su nuevo programa mediante el cual quiere llegar a cientos de jóvenes que quieran tener formación en programación, contabilidad, etc.

Con el fin de ayudar a todas las personas de esta zona de la ciudad, buscan generar nuevas competencias con programas de formación técnica que les permitan acceder a un trabajo con facilidad. Además, quieren mejorar las habilidades de todos los estudiantes, quienes van a tener varias opciones disponibles.

En esta oportunidad tienen cursos de Contabilidad y Finanzas, Programación y creación de páginas web, Marketing digital e Inglés, que será certificado hasta un nivel B2. Sin embargo, todos los programas están dirigidos a personas que se encuentren viviendo en la localidad de Ciudad Bolívar, sin importar su edad.

¿Cómo acceder a cursos de programación 100% GRATIS?

Por medio de la página web de la entidad, ya se dieron a conocer todos los requisitos que deben cumplir las personas que quieran acceder a estos programas de formación técnica. Esto va dirigido a personas que tengan un grado de escolaridad desde noveno en adelante y puedan certificarlo.

Requisitos para aplicar:

Copia del acta de grado y diploma de grado noveno o grado once

Hoja de matrícula de la institución

Copia del documento de identidad

Copia del recibo público (agua, luz o gas) donde se pueda validar el lugar de residencia

Certificado de residencia

Carta de compromiso con cumplimiento de horarios y asistencia a todo el proceso de formación

Certificado del SISBEN

Las personas interesadas deberán hacer su inscripción en la sede de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar ubicada en San Francisco los días 24, 25 y 26 de febrero desde las 8:00 a.m., en donde van a orientar a todos los ciudadanos con el proceso de formación. Allí, se darán a conocer todos los detalles sobre lo que será cada uno de los cursos que están disponibles y los cupos que hay en cada espacio.

Recuerde que todo el proceso de formación son 100% GRATIS, ya que son financiados con los recursos del Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía. De hecho, en algunos casos, incluyen todos los elementos necesarios para el aprendizaje, como inscripción, matricula, carnet, elementos pedagógicos, uniforme, entre otros.