Universidad Nacional abre nueva convocatoria para cursos GRATIS de programación en Python

Cada vez son más las personas que quieren aprender un poco más sobre todo lo relacionado con la industria tecnológica, sistemas y programación. Por eso, en los últimos días, la Universidad Nacional de Colombia abrió nuevamente su convocatoria para que todos los interesados puedan aprender un poco más sobre este tema con cursos GRATIS.

Según se dio a conocer, en esta oportunidad todos los cursos son virtuales con el fin de que todos los interesados puedan acceder desde cualquier lugar de Colombia. Además, de esta manera se suman a una propuesta en donde quieren ampliar este tipo de conocimientos que podrían facilitar el acceso al mundo laboral.

¿Cómo acceder a los cursos GRATIS de programación en Python en la Universidad Nacional?

La Universidad Nacional de Colombia abrió nuevamente su convocatoria para acceder a cualquiera de los trece cursos cortos virtuales que se van a poder tomar tanto en inglés como en español. Hay diferentes horarios y programas, lo que busca facilitar el acceso a las clases sin importar si usted se encuentra trabajando en la actualidad.

Programación con Python es uno de los cursos que más se destaca en la oferta académica; los cursos incluyen materiales digitales, videos con explicaciones sobre múltiples temas, evaluaciones y clases interactivas.

Los interesados en acceder a este curso GRATIS de la Universidad Nacional pueden hacer su inscripción por medio de la página web de la UNAL en Coursera, en donde ya dieron a conocer toda la oferta disponible. Tenga en cuenta que debe acceder a la opción que dice “Inscríbete gratis’ y crear una cuenta o iniciar sesión con sus datos personales.

Se espera que un gran número de personas pueda tener acceso a estos cursos y se dice que en unas semanas se podría abrir una nueva convocatoria con programas complementarios. Recuerde que la certificación es totalmente GRATIS y todo el curso se debe tomar por medio de la plataforma, en donde se va a ir habilitando el material.

Es importante que, al registrarse, use sus datos personales tal cual quiere que aparezcan en el certificado que da la institución de educación superior. Esto teniendo en cuenta que podría usar este programa para complementar su perfil laboral.