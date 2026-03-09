Son gratuitos: Inteligencia artificial, programación y más cursos de tecnología que ofrece HARVARD

¿Alguna vez pensó en estudiar tecnología con Harvard? En un principio esto puede parecer una posibilidad compleja, pero gracias a ciertas facilidades que ofrece esta institución, y el crecimiento de la educación esto ahora es posible, e incluso gratis.

Actualmente esta institución ha ampliado y transformado sus herramientas pedagógicas, sobre todo gracias a varias plataformas de gran utilidad.

Una de ellas es justamente ‘edx.org’, un sitio web donde puede encontrar varios cursos de aprendizaje en tecnología, y otras áreas. Muchos de ellos son bastante atractivos, sobre todo por ser de acceso gratuito.

Inteligencia artificial y más cursos GRATIS en Harvard

Indudablemente, el crecimiento de la tecnología en el último tiempo ha sido notable. Este aspecto se ha convertido en un elemento clave de la sociedad actual, y por ello, también un área de estudio sumamente atractiva.

Varias instituciones han ampliado sus horizontes hacia estos espacios, y miles de personas han estado cada vez más interesados de especializarse en esta área.

Harvard ha sido una de ellas, e incluso le ha permitido a varias personas estudiar ciertos cursos de manera gratuita.

Muchos de ellos pueden verse en la plataforma oficial de ‘edx.org’, donde puede ver cada uno de los detalles de los programas que ofrece Harvard en cuanto a cursos.

Algunas de las ofertas gratuitas que figuran son:

CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python

Introduction to Data Science with Python

Pyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and Archaeology

HKS Executive Education Faculty Webinar: Machine Learning for Leaders

Digital Humanities in Practice: From Research Questions to Results

Women Making History: Ten Objects, Many Stories

CS50’s Introduction to Programming with Python

Ancient Masterpieces of World Literature

Cada uno de estos cursos le permitirán profundizar en la tecnología, y más áreas de gran interés en el mundo laboral de la actualidad.

¿Cómo inscribirse?

En caso de que esté interesado en hacer parte de alguno de estos cursos, les contamos que puede inscribirse a través de la plataforma de ‘edx.org’.

Allí podrá registrarse y clickear sobre los cursos que figuran como ‘FREE’, para así conocer cada uno de los detalles de inscripción, y también de los contenidos que se verán en estos programas.

Mayores detalles pueden ser encontrados en dicha página web, al igual que otras ofertas de cursos pagos.