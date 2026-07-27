Calendario oficial de los próximos partidos de la Selección Colombia; empieza un nuevo camino

Ya se dio el pitazo final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en esta oportunidad, la Selección Colombia no pasó por el mejor momento, así que los resultados no fueron los esperados. Así que quedaron eliminados de la competencia del mundo y ahora los jugadores volvieron a sus clubs para volver a seguir trabajando y llegar bien a los próximos encuentros deportivos.

Por eso, si usted es un fan de la Selección Colombia, en esta oportunidad le presentamos el calendario oficial de los próximos encuentros deportivos que va a disputar la tricolor antes de que termine el año. Allí se incluyen los partidos tanto del equipo de mayores como de las otras divisiones que visten la camiseta amarilla en diferentes torneos de fútbol.

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Calendario oficial de los próximos partidos de la Selección Colombia

Después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los jugadores se van a preparar para el próximo partido, que será del 21 de septiembre al 6 de octubre, pero hasta ahora no se han confirmado los posibles rivales de la tricolor. Sin embargo, algunas personas de la prensa internacional han dado algunas opciones como Perú, México y Canadá.

El segundo encuentro será un amistoso que se podría disputar del nueve al 17 de noviembre del 2026, pero hasta ahora no han confirmado a los rivales de la tricolor. Así que toda esta información se podría conocer en las próximas semanas.

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Selección Colombia Masculina Sub-20

Los jóvenes van a tener varios encuentros deportivos en las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. Estos partidos serán desde el 30 de julio hasta el jueves 6 de agosto.

Selección Colombia femenina de mayores

Los próximos juegos de las mujeres que representan a lo mejor del fútbol en Colombia serán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en los próximos días.

Colombia vs. Jamaica el 29 de julio del 2026 a las 3:00 p.m.

Colombia vs. México el 31 de julio del 2026 a las 3:00 p.m.

Colombia vs. Cuba el 1 de agosto del 2026 a las 6:00 p.m.

Selección femenina sub-17