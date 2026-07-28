Hay canciones de rock que sin duda se han encargado de dejar en lo más alto el género, pero no solo por todo lo que significa, sino por lo que logró conseguir desde su lanzamiento. Por eso, en esta oportunidad le mostramos cuál es la canción de rock que dura 23 minutos, pero sin duda logró posicionarse como uno de los mayores éxitos.

¿Cuál es el mayor éxito del rock que dura 23 minutos?

Se trata de ‘Echoes’, la canción de Pink Floyd que llegó para revolucionar a toda la industria musical de rock a nivel internacional. De hecho, varias estrellas han asegurado que la canción sin duda es una de las más influyentes, pero también comentadas en la historia de este género, en donde varios artistas han sido protagonistas.

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La canción se estrenó hace un poco más de 50 años y tiene una duración de un poco más de 23 minutos, así que pocas personas creían que iba a tener éxito, pues muchos no estaban dispuestos a escucharla por completo.

Todo comenzó cuando Pink Floyd tomó la decisión de trabajar en Meddle en un nuevo sencillo que sorprendiera a todos, así que se sentó a escribir para dar inicio a todo un proceso de transformación. Sin embargo, tiempo después se presentó la salida de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason, quienes también querían presentar algo totalmente creativo y diferente, así que poco a poco le dieron forma a ‘Echoes’.

Es la canción más larga que sacó Pink Floyd y pasó en varias oportunidades por sesiones de improvisación donde le iban agregando nuevas cosas que lograban ajustar a la producción final. Aunque no fue el plan oficial, varios de los fragmentos que fueron agregando ayudaron a darle forma a todo esto, que nació de varias ideas diferentes y un sonido completamente diferente a lo que se había escuchado en el género.

Aunque han pasado varios años desde su lanzamiento, ”Echoes’ sigue siendo uno de los más grandes éxitos del rock, una composición que sacó a los artistas de su zona de confort, presentó una propuesta innovadora y le dio una nueva identidad a Pink Floyd.