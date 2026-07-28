Ya salió Halo Campaign Evolved: Conozca las actualizaciones que más esperan los jugadores

El nuevo videojuego de Halo Campaign Evolved busca posicionarse como uno de los que tiene mayor número de descargas en las diferentes consolas. Por eso, en esta oportunidad va a estar disponible para PS5, Xbox Series X/S y en PC, siendo esta la primera vez que llega a PlayStation, con el fin de poder llegar a todos los fans del videojuego sin importar el dispositivo que usen.

Este es el remake oficial de ‘Halo: Combat Evolved’ que se estrenó en el 2001, y es que en esta oportunidad, lo volvieron a hacer desde cero en Unreal Engine con el fin de arreglar todos los problemas que tuvo en su primera versión, además de tener gráficos que dan una mejor definición, escenas que parecen de cine y varias voces que pasaron por todo un proceso de remasterización.

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Todo lo que debe saber de Halo Campaign Evolved

Tal y como se había mencionado desde hace varios días, esta nueva versión cuenta con la misma historia original, en donde se presenta un ataque al planeta Reach; el jefe Maestro y la tripulación tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Por eso, llegan a un mundo anular, en donde van a tener que enfrentar a todas las fuerzas Covenant y a los soldados de Spartan, quienes descubren una nueva amenaza para el mundo.

Como todo el juego de Halo Campaign Evolved fue reconstruido desde cero, se pueden encontrar cosas completamente nuevas en esta versión del juego. Hay cambios que vas a poder ver desde los primeros segundos, no solo en la imagen, sino en la forma como va a correr, con cosas que llevan este juego a una realidad.

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Cuenta con tres misiones nuevas que son una versión inédita que no tenía el juego original. Allí, se ve al jefe maestro y al sargento Johnson, trabajando en una operación secreta de la UNSC, en donde van en una nave de investigación. Allí se enfrentan a varios enemigos nuevos que no se habían visto y otros nuevos conocidos como Brute Berserker, siendo esta una nueva historia que hicieron en colaboración con Troy Denning.

Podrán jugar cuatro personas en un juego cruzado total; esta es la primera vez que las personas desde diferentes consolas podrán jugar con pantalla dividida para poder completar la misión. También hay nuevas armas, que ayudan a que se puedan cumplir con las misiones; las calaveras van a modificar el juego en su totalidad, así que podrá encontrar muchas en el camino.