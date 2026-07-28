Este fue el primer nombre que recibió Dragon Ball cuando llegó a televisión en LATAM ¿Lo vio?

Para muchos, Dragon Ball es uno de los animes más populares en el mundo, el cual pasó de tener transmisión en Japón a todas las pantallas chicas en todo el mundo, en especial en LATAM, donde tiene cientos de fans. Han pasado varios años desde la primera vez que esta producción mostró su primer capítulo en la pantalla chica y desde entonces se han hecho varios cambios.

En especial en México, donde la transmisión de Dragon Ball llegó bajo otro nombre y sin saber que sería todo un éxito, se siguieron emitiendo nuevos capítulos todos los días. Incluso, aun en la actualidad, hay muchos canales exclusivos en donde se pasan diferentes temporadas de la serie.

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El nombre original de la producción de anime en algunos países de LATAM era ‘Zero y el Dragón Mágico’ y bajo ese título mostraron el primer capítulo de la producción. Esta versión se emitió durante varios días de los inicios de 1993 y era la adaptación de Harmony Gold.

¿Por qué le cambiaron el nombre a Dragon Ball?

Cuando se vendió la producción para diferentes países de LATAM, las personas empezaron a hablar sobre cómo una serie occidental podría presentarse en otros países y tener la misma acogida. Por eso, cambiaron los nombres no solo de la cinta como tal, sino también de varios de los personajes y música que le dan vida a esta historia.

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Gokú era Zero, Krillin era Cachito y Yamcha era Zedaki; las reconocidas esferas del dragón que son características de la serie eran las ‘Esferas de Fuego’. Fue una versión de 60 capítulos en donde la acogida del público no fue la esperada, así que las personas en Latinoamérica no sentían tanta afinidad con la serie de anime.

Rápidamente, una nueva productora tomó la historia e hizo un doblaje diferente, dejando varias cosas de la versión original y posicionando la cinta como una de las más importantes. Incluso, esto hizo que no solo existiera ‘Dragon Ball’, sino también ‘Dragon Ball Z’ y ‘Dragon Ball GT’, siendo las más vistas en la historia del anime.