Cada vez son más las personas que usan las plataformas de streaming para ver sus producciones favoritas. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos anime que tienen millones de reproducciones y una puntuación casi perfecta que los posiciona como las mejores para ver en casa sin problema.

En los últimos meses, el anime logró posicionarse de forma bastante significativa entre las producciones en diferentes plataformas. Así que actualmente hay varias cintas para todos los gustos y géneros, que se pueden ver incluso en familia para que se disfruten en casa.

¿Cuáles son los animes con la mejor puntuación en IMDb?

One Piece: No solo es una de las series más populares en la industria del anime, sino también una de las que tiene mejor puntuación. Según se dio a conocer, ocupa el tercer puesto entre las cintas mejor valoradas en IMDb y es considerado el mejor manga de la historia.

Habla sobre la historia de Monkey D. Luffy, un chico con poderes de goma y con el sueño de convertirse en el rey de los piratas del mundo. Pero para poder lograr esto, tiene que encontrar el tesoro escondido del último rey de los piratas. Así que toma la decisión de caer en el mar para poder trabajar con toda una tripulación de nakamas que lo quieren ayudar a conseguir su objetivo.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Este es un anime que se estrenó en el 2009, pero desde entonces se convirtió en uno de los más vistos al ser el remake oficial de ‘Fullmeta Alchemist’. Cuenta con 64 capítulos y es el anime con la segunda mejor puntuación en IMDb, con una historia de acción y fantasía.

La serie habla sobre todo lo que tienen que vivir los hermanos Edward y Alphonse, quienes intentan resucitar a su madre utilizando uno de sus poderes. Pero todo este proceso sale mal y Edward pierde un brazo y una pierna, mientras que Alphonse pierde todo el cuerpo, pero deben seguir luchando juntos.

Ataque a los titanes: Es la serie que tiene mejor puntuación actualmente en la plataforma IMDb, se denomina ‘Ataque a los Titanes’ y es una adaptación de la producción de manga que se grabó en el 2013 y estrenó sus últimos episodios en el 2023. Tiene en total 25 capítulos que se dividieron en cuatro temporadas y, sin duda, es uno de los animes más exitosos.

Cuenta toda la historia de Eren Jaeger y su familia, quienes viven en un pueblo en donde hay una de las tres murallas que fue construida hace más de cien años, que busca protegerlos de los Titanes y criaturas que aniquilaron parte de la humanidad. Pero un día, un titán rompe esta barrera, causando un brutal ataque que causa muchos problemas en la familia.