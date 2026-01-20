El anime para adultos que todo mundo debería ver; está disponible en Netflix 

En medio del amplio catálogo de series animadas, un anime para adultos se volvió tendencia entre los usuarios de Netflix y las redes sociales. Se trata de Monster, una producción japonesa que, a pesar de haberse estrenado hace casi dos décadas, sigue captando la atención de nuevas audiencias por su historia reflexiva y alejada de los estereotipos del anime tradicional.

Emitido originalmente entre 2004 y 2005, este anime se ha posicionado como uno de los más populares del momento. Su llegada a Netflix ha permitido que una nueva generación descubra una historia que combina drama, suspenso y dilemas morales, convirtiéndola en una opción destacada dentro del anime dirigido al público adulto.

Le puede interesar: La película anime que se convirtió en una de las más vistas en Netflix; se estrenó hace poco

Monster está basado en el manga del reconocido autor japonés Naoki Urasawa, una de las figuras más influyentes del manga contemporáneo. La obra fue publicada entre 1994 y 2001 y rápidamente ganó reconocimiento internacional.

¿De qué trata el anime ‘Monster’?

La historia sigue a Kenzo Tenma, un médico neurocirujano que trabaja en Alemania y cuya vida cambia tras tomar una decisión profesional guiada por sus principios. Años después, descubre que esa elección tuvo consecuencias inesperadas y peligrosas, lo que lo lleva a enfrentarse a un pasado que no puede ignorar.

A lo largo de la serie, la narrativa se desarrolla como un thriller psicológico ambientado en distintos países de Europa. Lejos de centrarse en la acción constante, Monster apuesta por el desarrollo de sus personajes y por preguntas relacionadas con la ética, la culpa y la responsabilidad individual.}

Mire también: El anime de fantasía oscura que arrasó en streaming; superó a ‘Jujutsu Kaisen’

Actualmente, el anime está disponible en Netflix con sus 74 capítulos completos, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos. Esto permite ver la historia de forma continua y sin interrupciones, ideal para quienes disfrutan de relatos extensos y bien estructurados.

Con el paso de los episodios, Monster plantea una reflexión clara: cómo una sola decisión puede afectar la vida de muchas personas.