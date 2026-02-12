Pokémon Day celebra su 30 aniversario, ¿cuándo es? AQUÍ todos los detalles para celebrarlo

El ‘Pokémon Day’ es uno de los eventos más destacados en el mundo del anime. Esta fecha es resaltada por la forma en que los amantes de esta serie aprovechan para celebrar la existencia de esta icónica producción.

Año tras año, los fanáticos de los Pokémon se reunen para festejar esta fecha, y así demostrar su pasión por el anime a nivel mundial.

Si usted es uno de los amantes de este anime, y desea celebrar por todo lo alto el ‘Pokémon Day’, aquí les contamos todos los eventos que no se puede perder.

¿Cuándo se celebra el Pokémon Day?

Sin dudas, Pokémon es una de las series más grandes del anime a nivel mundial. La historia de Ash Ketchup y Pikachu ha enamorado a todos por años, gracias al brillo de su trama y cada uno de sus detalles.

Millones de fanáticos han disfrutado de esta serie a lo largo de los años. De hecho, se han manifestado por décadas, gracias al éxito de esta producción.

Aunque este anime es celebrado cada día del año, existe una festividad especial para quienes desean reunirse con los demás fanáticos de Pokémon en el mundo.

Dentro del mundo del anime existe el ‘Pokémon Day’, una fecha especial para quienes adoran esta producción. Este día es celebrado de manera anual desde el 1996, y dicha fecha corresponde al 27 de febrero.

La razón por la que se festeja en dicho día, es por el lanzamiento de ‘Pocket Monsters Red and Green’ en Japón. Desde entonces, este se trata de la fecha especial de Pokémon a nivel mundial.

Sin embargo, en este 2026 será especial, ya que será el 30 aniversario de esta festividad, por lo que se trata de un año clave para cada uno de los amantes de este anime.

¿Cómo festejarlo?

Si usted quiere festejar por todo lo alto en este 2026, les contamos que existen varios eventos imperdibles por parte de Pokémon.

Algunos de estos son: la campaña ‘What’s your favorite?’ para elegir tu pokémon favorito, experiencias interactivas, actividades especiales en los videojuegos de pokémon, y eventos temáticos a nivel mundial.

Si quiere disfrutar de cada uno de estos eventos, debe estar atento a las redes de pokémon durante este mes, para ver así la merch conmemorativa, y más detalles imperdibles.